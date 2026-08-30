Hepimize Böyle Bir Ortam Lazım: Spinning Seansındaki İnanılmaz Enerjisiyle Dünyayı Kasıp Kavuran Anıl Güzel!
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Sporda motivasyon bulmak belki de dünyanın en zor işlerinden biridir... Ta ki doğru ortamı ve doğru enerjiyi bulana kadar!
Son zamanlarda spinning derslerindeki enerjisi ve yüksek temposuyla spor salonlarını adeta bir parti alanına çeviren Anıl Güzel, hepimize böyle bir eğitmen şart dedirtti!
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Böyle eğitmenimiz vardı da biz mi sporu sevmedik...
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Şu ortamda olmak vardı...
Dünyanın her yerinden yorumlar geldi!
Bütün negatif enerjiyi terle birlikte akıtan o sıçrama!
İşte o video! 👇
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