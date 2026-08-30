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Hepimize Böyle Bir Ortam Lazım: Spinning Seansındaki İnanılmaz Enerjisiyle Dünyayı Kasıp Kavuran Anıl Güzel!

Hepimize Böyle Bir Ortam Lazım: Spinning Seansındaki İnanılmaz Enerjisiyle Dünyayı Kasıp Kavuran Anıl Güzel!

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Onedio Content - Onedio Editörü
30.08.2026 - 15:39
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Sporda motivasyon bulmak belki de dünyanın en zor işlerinden biridir... Ta ki doğru ortamı ve doğru enerjiyi bulana kadar! 

Son zamanlarda spinning derslerindeki enerjisi ve yüksek temposuyla spor salonlarını adeta bir parti alanına çeviren Anıl Güzel, hepimize böyle bir eğitmen şart dedirtti!

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Böyle eğitmenimiz vardı da biz mi sporu sevmedik...

Böyle eğitmenimiz vardı da biz mi sporu sevmedik...

Anıl Güzel'in ders sırasında müzik ritmiyle bisiklet üzerinde yaptığı ikonik sıçrama ve katılımcıları coşturduğu o video, kısa sürede 19 milyondan fazla izlenmeye ve 1.1 milyondan fazla paylaşıma ulaştı.

Şu ortamda olmak vardı...

Dünyanın her yerinden yorumlar geldi!

Dünyanın her yerinden yorumlar geldi!

Sadece Türkiye'de değil, global keşfete düşen videoya dünyanın dört bir yanından yorumlar yağdı. Kullanıcılar eğitmenin enerjisine ve grubun senkronize motivasyonuna hayran kaldı.

Bütün negatif enerjiyi terle birlikte akıtan o sıçrama!

Bütün negatif enerjiyi terle birlikte akıtan o sıçrama!

Anıl Güzel'in bisiklet üzerindeki ritmik hareketleri ve yüksek sıçramaları adeta dersin imzası haline gelmiş durumda. İzlerken bile insanın yerinde durası gelmiyor.

Peki siz bu enerjide bir spinning dersine katılsaydınız ne kadar dayanırdınız?

İşte o video! 👇

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