Henüz Regl Olmamış Genç Kızlar Buraya: Kadınlığa Atılan İlk Adımda Bilmeniz Gereken Her Şeyi Açıklıyoruz!

Adet öncesi sendromu olarak da bilinen PMS isminden de anlaşılacağı üzere adet öncesi dönemde ortaya çıkan fiziksel ve duygusal belirtileri içerir. Baş ağrısı, irritabilite, şişkinlik gibi belirtiler görülebilir. Herkesin PMS dönemi farklılıklar gösterebilir, bu dönemlerde bedeninizde veya duygu durumunuzda değişiklikler oluyorsa bunların normal olduğunu bilmek ve meditasyon gibi sizi sakinleştirecek aktiviteler yapmak önemlidir.