Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Henüz Regl Olmamış Genç Kızlar Buraya: Kadınlığa Atılan İlk Adımda Bilmeniz Gereken Her Şeyi Açıklıyoruz!

etiket Henüz Regl Olmamış Genç Kızlar Buraya: Kadınlığa Atılan İlk Adımda Bilmeniz Gereken Her Şeyi Açıklıyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 19:31

Regl olmamış kızları buraya alalım! Kadınlığa atılan ilk adım olarak kabul edilen regl ve sonraki dönemlerle ilgili bilmeniz gereken her şeyi en basit hali ile açıklıyoruz, hazırsanız başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Biyolojik değişiklikler

Regl ile birlikte vücutta bir dizi biyolojik değişiklik meydana gelir. Adet döngüsü, vücut gelişimi gibi konular hakkında bilgi edinmek bu süreçte oldukça önemlidir. Hormonlarınız değiştiği için direkt fark etmeseniz de vücudunuzdaki biyolojik değişiklikleri zaman zaman fark edebilirsiniz.

2. Kişisel hijyen

Vücut temizliği, hijyen kuralları, hijyen ürünleri kullanımı gibi konulara dikkat etmek önemlidir. Vücudunuzu tanımak ve kişisel hijyene ekstra önem vermek sizi mikroplardan korumaya yardımcı olur. Özellikle bu dönemde genital bölgenin pH derecesine uygun üretilen yıkama jellerini de kullanmaya başlayabilirsiniz.

3. Adet döngüsü

Adet döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak, düzenini takip etmek ve adet sancıları gibi durumlarla baş etmek önemlidir. Herkesin adet döngüsü birbirine benzemez. Sizin vücudunuzun farklı bir döngüsü olabilir veya düzensiz olabilir. Takvimle adet döngünüzü kayıt altına alıp takip etmek bu açıdan büyük önem taşır.

4. Vücut gelişimi

Bu dönemde meydana gelebilecek göğüs ve kalça büyümeleri gibi vücut değişikliklerini gözlemlemek önemlidir. İlk başlarda garip gelse de bunun oldukça normal bir durum olduğunu bilmek ve anlamak süreç içerisindeki duygu durumu için de önem taşır.

5. Beden algısı

Bu dönemde değişen vücudunuz size farklı gelmeye başlayabilir. Toplum tarafından ideal edilmiş bedenden çıktığınızı veya ona ulaşamadığınızı düşünebilirsiniz. Ama aslında bu süreçte kendi vücut görünümünüze dair eleştirel değil yapıcı olmanız gerekir. Olumlu bir beden algısı için bedeninizi ve kendinizi sevmeyi unutmamalısınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Duygusal sağlık

Ergenlik dönemi ve regl dönemlerinde genellikle duygusal dalgalanmaların yaşanır. Duygusal sağlığı korumak ve yönetmek için duygusal zeka geliştirmek bu noktada önemlidir. Başa çıkamadığınız durumlarda da bir uzmandan destek almak oldukça normaldir.

7. Egzersiz

Vücudunuzun geliştiği ve değiştiği bu dönemde zaman zaman büyümeden kaynaklı ağrılarınız olabilir. Hem bu ağrılarınızı azaltmak, hem fiziksel sağlığınızı desteklemek hem de enerji seviyenizi artırmak için düzenli egzersiz yapmak oldukça önemlidir. yürüyebilir, yoga yapabilir veya farklı spor dallarına yönelebilirsiniz.

8. Beslenme alışkanlıkları

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek, vücudu ihtiyaç duyduğu besinlerle desteklemek bu dönemde ekstra önemlidir. Aynı zamanda bu dönemde geliştirdiğiniz beslenme alışkanlıkları hayatınızda dah akalıcı bir yer edinebilir.

9. PMS

Adet öncesi sendromu olarak da bilinen PMS isminden de anlaşılacağı üzere adet öncesi dönemde ortaya çıkan fiziksel ve duygusal belirtileri içerir. Baş ağrısı, irritabilite, şişkinlik gibi belirtiler görülebilir. Herkesin PMS dönemi farklılıklar gösterebilir, bu dönemlerde bedeninizde veya duygu durumunuzda değişiklikler oluyorsa bunların normal olduğunu bilmek ve meditasyon gibi sizi sakinleştirecek aktiviteler yapmak önemlidir.

10. Kadın sağlığı kontrolleri

Reglinizin düzenli olup olmadığı, yumurtalıklarınız gibi olası kadın hastalıklarını takip etmek ve düzenli muayene olmak oldukça önemlidir çünkü kadın hastalıklarında erken teşhis hayat kurtarır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?