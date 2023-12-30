Henüz Regl Olmamış Genç Kızlar Buraya: Kadınlığa Atılan İlk Adımda Bilmeniz Gereken Her Şeyi Açıklıyoruz!
Henüz Regl Olmamış Genç Kızlar Buraya: Kadınlığa Atılan İlk Adımda Bilmeniz Gereken Her Şeyi Açıklıyoruz!
Regl olmamış kızları buraya alalım! Kadınlığa atılan ilk adım olarak kabul edilen regl ve sonraki dönemlerle ilgili bilmeniz gereken her şeyi en basit hali ile açıklıyoruz, hazırsanız başlayalım!
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1. Biyolojik değişiklikler
2. Kişisel hijyen
3. Adet döngüsü
4. Vücut gelişimi
5. Beden algısı
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6. Duygusal sağlık
7. Egzersiz
8. Beslenme alışkanlıkları
9. PMS
10. Kadın sağlığı kontrolleri
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