Hemen Temizliğe Başlaman İçin Motivasyon Veriyoruz!
Hemen Temizliğe Başlaman İçin Motivasyon Veriyoruz!
İnsan bazen hiiiiç temizlik yapmak istemez. İçinden gelmesini bekler, bir yerlerde ilham arar. Biz sana o ilhamı getirdik.
Hazırsan başlayalım.
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1. Başlayalım. Temizlik yaparken müzik dinler misin?
2. Evdeki hangi eşya senin için çooook değerli?
3. Düzensizlik seni nasıl etkiler?
4. Peki yere bir şey döküldüğünde ilk tepkin ne olur?
5. Temizlik yaparken hangi yöntemi tercih edersin?
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6. Evde en sevdiğin temizlik aktivitesi nedir?
7. Son olarak şunu öğrenelim: Akşamları evde vakit geçirmek mi dışarıda eğlenmek mi?
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