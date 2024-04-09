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Hemen Temizliğe Başlaman İçin Motivasyon Veriyoruz!

etiket Hemen Temizliğe Başlaman İçin Motivasyon Veriyoruz!

godot
godot - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 10:01

İnsan bazen hiiiiç temizlik yapmak istemez. İçinden gelmesini bekler, bir yerlerde ilham arar. Biz sana o ilhamı getirdik.

Hazırsan başlayalım.

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1. Başlayalım. Temizlik yaparken müzik dinler misin?

2. Evdeki hangi eşya senin için çooook değerli?

3. Düzensizlik seni nasıl etkiler?

4. Peki yere bir şey döküldüğünde ilk tepkin ne olur?

5. Temizlik yaparken hangi yöntemi tercih edersin?

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6. Evde en sevdiğin temizlik aktivitesi nedir?

7. Son olarak şunu öğrenelim: Akşamları evde vakit geçirmek mi dışarıda eğlenmek mi?

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Temizlik motivasyonun: Kendine huzurlu bir alan yarat.

Ttemiz ve düzenli bir ortam, seni zihinsel açıdan rahatlatıyor. Dağınıklık da stres yaratıyor sende. Evin dağınıkken başka yerlere odaklanamıyorsun. O yüzde hemen temizliğini yap ve sana mutluluk veren şeylere odaklan.

Temizlik motivasyonun: Verimliliğini artır.

Eğer evin yeterince temiz değilse yeni bir projeye başlamak ya da hobilerinle uğraşmak oldukça zor oluyor. Aradığını bulamıyorsun, zaman kaybediyorsun ya da enerjin olmuyor. Bu yüzden evdeki verimliliğini artırmak istiyorsan hemen kalkıp evini temizlemelisin.

Temizlik motivasyonun: Sağlığın için temizlemelisin.

Düzenli temizlik yapmak, evinde toz ve alerjen birikmesini azaltır. Aldığın nefeste bile hissedersin bunu. Ayrıca, temiz bir mutfakta yemek yapmak, temiz bir masada yemek yemek kadar sağlıklısı var mı? :)

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