Hemen Boyamayın! Kirlenen Duvarlar Nasıl Temizlenir?
Hemen Boyamayın! Kirlenen Duvarlar Nasıl Temizlenir?
Zeminlerinizi ve tezgahlarınızı her gün temizleyebilirsiniz, ancak duvarların nasıl temizleneceği, aramızdaki en titiz kişiler için bile her zaman ev hijyeni konuşmasının bir parçası değildir.
Evinizin duvarlarına biraz yatırım yapmak, alanınızı aydınlatmak ve özenle seçilmiş tüm tasarım ve mobilyaların örümcek ağlarından, kir birikiminden, sürtünme izlerinden ve lekelerden arındırılmış olarak parlamasına izin vermek için bir yol olabilir.
Peki hemen boyama yapmadan evimizin duvarlarını temizlenen alternatif yolları neler?
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Boyaya zarar vermeden duvarları nasıl temizlersiniz?
Duvarlarınızdaki boyaya zarar vermemek için aşındırıcı veya amonyak bazlı her şeyden uzak durmanız ve temizliğe basit ürünlerle başlamanız önemli.
Duvarları yıkama zamanının geldiğini nasıl anlarsınız?
Duvar temizliğinde her odanın kirlilik düzeyi aynı olmadığı için temizlik yöntemi de farklılık gösterir.
Peki nasıl?
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Yağ, kalem veya diğer inatçı lekeler için spesifik leke çıkarıcılar tercih edin.
Lekelerin çok ağır olduğunu düşünmüyorsanız, hep moplama hem de toz alma özelliği olan dikey süpürgeler ile genel bir temizlik yapmak en kolayı olacaktır.
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