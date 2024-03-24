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Hemen Boyamayın! Kirlenen Duvarlar Nasıl Temizlenir?

etiket Hemen Boyamayın! Kirlenen Duvarlar Nasıl Temizlenir?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 11:46

Zeminlerinizi ve tezgahlarınızı her gün temizleyebilirsiniz, ancak duvarların nasıl temizleneceği, aramızdaki en titiz kişiler için bile her zaman ev hijyeni konuşmasının bir parçası değildir. 

Evinizin duvarlarına biraz yatırım yapmak, alanınızı aydınlatmak ve özenle seçilmiş tüm tasarım ve mobilyaların örümcek ağlarından, kir birikiminden, sürtünme izlerinden ve lekelerden arındırılmış olarak parlamasına izin vermek için bir yol olabilir. 

Peki hemen boyama yapmadan evimizin duvarlarını temizlenen alternatif yolları neler?

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Boyaya zarar vermeden duvarları nasıl temizlersiniz?

Boyaya zarar vermeden duvarları nasıl temizlersiniz?

Duvarları yıkamak genellikle herhangi bir özel beceri veya ekipman gerektirmeyen, az çaba gerektiren bir Kendin Yap projesidir. Burada ele aldığımız ipuçları, ister duvar kağıdıyla ister bir tür boyayla kaplanmış olsun, her türlü duvarda işe yarayacaktır.

Duvarlarınızdaki boyaya zarar vermemek için aşındırıcı veya amonyak bazlı her şeyden uzak durmanız ve temizliğe basit ürünlerle başlamanız önemli.

Duvarlarınızdaki boyaya zarar vermemek için aşındırıcı veya amonyak bazlı her şeyden uzak durmanız ve temizliğe basit ürünlerle başlamanız önemli.

Bir şeyin 'çok amaçlı temizleyici' olarak etiketlenmesi, o şeyin duvarlarınızdan uzak tutmak istediğiniz sert kimyasallardan arınmış olduğunun garanti edildiği anlamına gelmez.

Duvarları yıkama zamanının geldiğini nasıl anlarsınız?

Duvarları yıkama zamanının geldiğini nasıl anlarsınız?

Duvar temizliğinizi zamanlama konusunda sizden daha iyi bir yargıç yoktur. Başka bir deyişle, duvarların temizliğe ihtiyacı olduğunu anladığınızda, duvarları temizlemenin zamanı gelmiştir.

Duvar temizliğinde her odanın kirlilik düzeyi aynı olmadığı için temizlik yöntemi de farklılık gösterir.

Oyun odası duvarlarındaki küçük el izlerini ve mutfak duvarlarındaki yiyecek sıçramalarını, hiç kimsenin kullanmadığı alanlardaki duvarlardan daha sık silmek zorunda kalacaksınız.

Peki nasıl?

Çoğu durumda, duvarın tamamını yıkamak yerine noktasal rötuşlar yaparak bu durumdan kurtulabilirsiniz. Nemli bir bezle birkaç parmak izini silebiliyorsanız, tüm mobilyaları duvarlardan çekip büyük bir proje yapmanıza gerek yok.

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Yağ, kalem veya diğer inatçı lekeler için spesifik leke çıkarıcılar tercih edin.

Bazı lekeler diğerlerinden daha zor çıkar. Bu tür lekelerle başa çıkmak için, uygun temizlik malzemeleri veya leke çıkarıcılar kullanarak spesifik lekeleri hedef alın.

Lekelerin çok ağır olduğunu düşünmüyorsanız, hep moplama hem de toz alma özelliği olan dikey süpürgeler ile genel bir temizlik yapmak en kolayı olacaktır.

Lekelerin çok ağır olduğunu düşünmüyorsanız, hep moplama hem de toz alma özelliği olan dikey süpürgeler ile genel bir temizlik yapmak en kolayı olacaktır.

Bunu düzenli şekilde yaparsanız duvarlarınızın kir tutma ihtimali de oldukça azalır.

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