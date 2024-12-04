Hem Deniz Hem Kültür Tatili Yapabileceğiniz Doha'ya Vizesiz Gidebileceğinizi Biliyor muydunuz?
Hem Deniz Hem Kültür Tatili Yapabileceğiniz Doha'ya Vizesiz Gidebileceğinizi Biliyor muydunuz?
Katar’ın başkenti Doha, son yılların en gözde destinasyonlarından biri haline geldi. Üstelik, hem modernliği hem de otantik kültürü harmanlayan bu şehri keşfetmek için vizeye ihtiyacınız yok! Hadi, bu masalsı şehri keşfetmek için neler yapabileceğinize bir bakalım.
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Doha nerede ve nasıl bir yer?
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