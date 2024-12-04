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Hem Deniz Hem Kültür Tatili Yapabileceğiniz Doha'ya Vizesiz Gidebileceğinizi Biliyor muydunuz?

etiket Hem Deniz Hem Kültür Tatili Yapabileceğiniz Doha'ya Vizesiz Gidebileceğinizi Biliyor muydunuz?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
04.12.2024 - 15:47

Katar’ın başkenti Doha, son yılların en gözde destinasyonlarından biri haline geldi. Üstelik, hem modernliği hem de otantik kültürü harmanlayan bu şehri keşfetmek için vizeye ihtiyacınız yok! Hadi, bu masalsı şehri keşfetmek için neler yapabileceğinize bir bakalım.

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Doha nerede ve nasıl bir yer?

Doha nerede ve nasıl bir yer?

Doha, Arap Yarımadası’nda Basra Körfezi kıyısında yer alıyor. Katar’ın başkenti ve en büyük şehri, modern gökdelenleri, kültürel zenginlikleri ve huzur dolu sahilleriyle gerçekten görülmeye değer. Türkiye’den yaklaşık 4 saatlik bir uçuşla ulaşabileceğiniz şehir, size hem farklı hem de lüks bir tatil vadediyor.

Vizesiz seyahatle bavulunu topla ve çık!

Vizesiz seyahatle bavulunu topla ve çık!

Evet, yanlış duymadınız! Doha’ya gitmek için vize derdi yok. Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz olarak bu muhteşem şehri keşfedebiliyor. Vize işlemleriyle uğraşmadan biletini alıp valizini hazırla. Hem deniz hem de kültür tatili bir uçuş uzağında!

Yaz-kış güneş sevenleri buraya alalım!

Yaz-kış güneş sevenleri buraya alalım!

Evet, Doha sıcak bir yer ama korkmayın, bu havalar size eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Yaz aylarında 40-50 dereceyi bulan sıcaklıklar, kış aylarında ise 20-25 dereceye kadar düşüyor. Yani, Aralık-Mart ayları arasında buraya kaçıp yazı yeniden yaşayabilirsiniz!

Deniz mi çöl mü? Neden seçmek zorunda kalasınız ki!

Deniz mi çöl mü? Neden seçmek zorunda kalasınız ki!

Doha’nın coğrafyası tam bir kontrast harikası. Bir yanda masmavi Basra Körfezi, diğer yanda uçsuz bucaksız çöl... Gündüz denize girip akşamüstü çölde safari yapabilirsiniz. Hangi şehir size aynı anda bu iki ekstrem deneyimi yaşatabilir ki?

Katar mutfağı lezzet dolu bir yolculuk yaşatıyor.

Katar mutfağı lezzet dolu bir yolculuk yaşatıyor.

Farklı mutfakları bir araya getiren bir gastronomi cenneti olan Katar mutfağı, Arap, Hint ve İran mutfaklarından izler taşıyor. Deniz ürünlerinden baharatlı kebaplara, bolca hurmadan yapılan tatlılara kadar her damak zevkine uygun bir şeyler bulabilirsiniz. Mutlaka denemeniz gerekenler arasında Machboos (Katar pilavı), Umm Ali (sütlü tatlı) ve Harees var. 😋

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Adrenalini tavan yaptıran Katar çölünde safari!

Adrenalini tavan yaptıran Katar çölünde safari!

Bir 4x4 araçla çöl safarisi yapmadan Doha’dan dönmek olmaz! Çölde hızla kayan kumların arasında dolaşırken adrenalini hissedeceksiniz. Üstelik akşam kampında yıldızlar altında çöl atmosferini yaşamak da ayrı bir keyif.

Kültür aşığı mısınız? O zaman buyurun Doha’nın tarihine!

Kültür aşığı mısınız? O zaman buyurun Doha’nın tarihine!

Doha, modern gökdelenlerin yanı sıra tarihe de ev sahipliği yapıyor. Mutlaka görmeniz gereken ilk üç arasında başı baharatlardan el işlerine kadar her şeyi bulabileceğiniz Souq Waqif adlı geleneksel çarşı yer alıyor. İkincisi Katar’ın zengin İslam sanatını keşfedebileceğiniz İslami Sanatlar Müzesi ve son olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Al Zubarah Kalesi bulunuyor.

Denizin tadının bir başka olduğu Doha plajlarını keşfetmeden olmaz.

Denizin tadının bir başka olduğu Doha plajlarını keşfetmeden olmaz.

Doha’da deniz tatili yapmak isteyenler için harika plajlar var! Özellikle ailece gidip su sporları yapabileceğiniz keyifli bir plaj olan Katara Beach, Lüks arayanların adresi olan Banana Island ve hem plaj hem de alışveriş keyfini bir arada sunan yapay ada The Pearl-Qatar. Sahil için de şehrin ikonikleşen Corniche Sahili harika bir örnek olacaktır.

Başka yerde yapamayacağınız Dhow Cruise aktivitesi!

Başka yerde yapamayacağınız Dhow Cruise aktivitesi!

Doha’da yapabileceğiniz bazı aktiviteler, başka yerde bulamayacağınız türden. Herkes 4x4 araçlarla yapılan çöl safarisine öyle ya da böyle aşina ama daha önce Dhow Cruise etkinliğini duymuş muydunuz? Dhow Cruise, geleneksel Arap tekneleriyle Basra Körfezi’nde akşam yemeği eşliğinde gezinti yapabileceğiniz ve şehrin atmosferini içselleştirebileceğiniz keyifli bir aktivite.

Alışveriş tutkunları için Doha bir cennet!

Alışveriş tutkunları için Doha bir cennet!

Doha’da hem geleneksel hem de lüks alışveriş seçenekleri var. Örneğin Venedik temalı Villaggio Mall alışveriş merkezi, aynı zamanda bir gondol turu sunuyor! Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Souq Waqif Geleneksel çarşısından el yapımı hediyelikler alabilirsiniz. Bunun yanında devasa bir alışveriş ve eğlence kompleksi olan Doha Festival City'de saatlerini hiç sıkılmadan geçirebilirsiniz.

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