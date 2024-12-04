Hem Deniz Hem Kültür Tatili Yapabileceğiniz Doha'ya Vizesiz Gidebileceğinizi Biliyor muydunuz?

Doha’da deniz tatili yapmak isteyenler için harika plajlar var! Özellikle ailece gidip su sporları yapabileceğiniz keyifli bir plaj olan Katara Beach, Lüks arayanların adresi olan Banana Island ve hem plaj hem de alışveriş keyfini bir arada sunan yapay ada The Pearl-Qatar. Sahil için de şehrin ikonikleşen Corniche Sahili harika bir örnek olacaktır.