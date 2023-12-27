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Heinz'ın 200 Farklı Sos Üretebilen Remix Sos Makinesi Time Dergisi'nin En İyi 100 İcat Listesine Girdi

Heinz'ın 200 Farklı Sos Üretebilen Remix Sos Makinesi Time Dergisi'nin En İyi 100 İcat Listesine Girdi

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 18:20

Heinz'ın 200 çeşit sos üretebilen yenilikçi sos makinesi Remix, Time Dergisi tarafından 'En İyi 100 İcat' listesine dahil edildi. Kraft Heinz ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik adımları kapsamında bakir plastik kullanımını %20 oranında azaltmayı hedefliyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1, 2

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Kraft Heinz Company, yeni ürünü "Heinz Remix" ile Nesnelerin İnterneti teknolojisini kullanarak kullanıcılara 200'den fazla farklı sos karışımı oluşturma imkanı sunuyor.

Kraft Heinz Company, yeni ürünü "Heinz Remix" ile Nesnelerin İnterneti teknolojisini kullanarak kullanıcılara 200'den fazla farklı sos karışımı oluşturma imkanı sunuyor.

"Heinz Remix" makinesinde bulunan dokunmatik ekran aracılığıyla kullanıcılar Heinz Ketçap, Ranch ve Barbekü Sos gibi temel sosları seçebiliyorlar.

Ardından Jalapeño, Smoked Chipotle, Buffalo, Mango gibi çeşitli alternatif soslar ekleyerek ve yoğunluğunu ayarlayarak benzersiz sos karışımları oluşturabiliyorlar.

Ardından Jalapeño, Smoked Chipotle, Buffalo, Mango gibi çeşitli alternatif soslar ekleyerek ve yoğunluğunu ayarlayarak benzersiz sos karışımları oluşturabiliyorlar.

Kraft Heinz ayrıca sürdürülebilirlik çabalarını da sürdürerek bakir plastik kullanımını %20 azaltma hedefini içeriyor.

Kraft Heinz ayrıca sürdürülebilirlik çabalarını da sürdürerek bakir plastik kullanımını %20 azaltma hedefini içeriyor.

Şirket, operasyonlarında yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek ürün geliştirme konseptlerini yeniden tasarlamayı ve dijital yeteneklerini kullanarak inovasyonu hızlandırmayı hedefliyor.

Şirket, operasyonlarında yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek ürün geliştirme konseptlerini yeniden tasarlamayı ve dijital yeteneklerini kullanarak inovasyonu hızlandırmayı hedefliyor.
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Şirketin 200 farklı sos üretebilen bu yenilikçi Remix sos makinesi, Time Dergisi'nin en iyi 100 icat listesine girerek önemli bir başarı elde etti.

Şirketin 200 farklı sos üretebilen bu yenilikçi Remix sos makinesi, Time Dergisi'nin en iyi 100 icat listesine girerek önemli bir başarı elde etti.

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