Heinz'ın 200 Farklı Sos Üretebilen Remix Sos Makinesi Time Dergisi'nin En İyi 100 İcat Listesine Girdi

Heinz'ın 200 çeşit sos üretebilen yenilikçi sos makinesi Remix, Time Dergisi tarafından 'En İyi 100 İcat' listesine dahil edildi. Kraft Heinz ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik adımları kapsamında bakir plastik kullanımını %20 oranında azaltmayı hedefliyor. Detaylar içerikte. 👇

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