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HBO, Yeni Belgeselinde Bitcoin'in Adeta Bir Sır Olan Mucidi Satoshi Nakamoto'yu Bulduğunu İddia Etti!

HBO, Yeni Belgeselinde Bitcoin'in Adeta Bir Sır Olan Mucidi Satoshi Nakamoto'yu Bulduğunu İddia Etti!

bitcoin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 00:42

HBO 1 hafta içinde yayınlayacağını açıkladığı yeni belgeselinde, Bitcoin'in gizemli mucidi Satoshi Nakamoto'yu bulduğunu iddia etti!

Kaynak: https://www.politico.eu/article/myste...
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Doğrudan Game of Thrones'la ilişkilendirdiğimiz HBO, gündeme 1 hafta içinde yayınlayacağı bir belgesel haberiyle geldi.

Doğrudan Game of Thrones'la ilişkilendirdiğimiz HBO, gündeme 1 hafta içinde yayınlayacağı bir belgesel haberiyle geldi.

Fragmanı yayınlanan belgeselde Blockstream kurucusu Adam Back ve JAN3 CEO'su Samson Mow gibi Bitcoin'in ilk kullanıcılarından bazılarıyla yapılan röportajlardan bölümler yer alıyor.

Politico'nun haberine göre, belgeselde internetin en büyük gizeminin çözüldüğü, Bitcoin'in sır gibi saklanan yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun bulunduğu iddia ediliyor.

Politico'nun haberine göre, belgeselde internetin en büyük gizeminin çözüldüğü, Bitcoin'in sır gibi saklanan yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun bulunduğu iddia ediliyor.

Hatta bulgular kabul görürse, dünya finans piyasalarında ve hatta ABD başkanlık seçimlerinde şok dalgalarına yol açacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Hatta bulgular kabul görürse, dünya finans piyasalarında ve hatta ABD başkanlık seçimlerinde şok dalgalarına yol açacağı da iddialar arasında yer alıyor.

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