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Hazırlayın Bavulları, Yolumuz Uzun: Avrupa Dışında Vizesiz Gidilebilen 10 Destinasyon

etiket Hazırlayın Bavulları, Yolumuz Uzun: Avrupa Dışında Vizesiz Gidilebilen 10 Destinasyon

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 20:47

Vize sorunu olmadan muhteşem destinasyonlara seyahat edebilir ve unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz. Tatil planınız daha kolay ve stressiz bir şekilde gerçekleşir. Pasaportunuz ve bavulunuz hazır olsun yeter! Gelin hep beraber rahatlıkla gidebileceğiniz yerlere bakalım!

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1. Japonya

1. Japonya

Hem teknolojinin hem de geleneksel yapının bir arada olduğu Japonya'ya gittiğiniz zaman bambaşka bir dünyaya girmiş gibi olursunuz. Gökdelenlerin hakim olduğu Tokyo'nun yanı sıra tapınakları ve geleneksel çay gösterileri ile sizi sizden alacak Kyoto'ya merhaba diyebilirsiniz. 90 güne kadar vizesiz ziyaret edebileceğiniz bir yer!

2. Güney Kore

2. Güney Kore

Asya'nın kültürel ve teknolojik açıdan ileri ülkelerinden bir olan Güney Kore'ye gidebilirsiniz. Başkenti Seul'a uğrayıp muhteşem sokaklarında kendinizi kaybedebilirsiniz. 90 gün boyunca vizesiz bir şekilde K-pop kültürünü yakından keşfedip Gyeongbokgung Sarayı'na uğrayabilirsiniz.

3. Maldivler

3. Maldivler

Biraz da doğal güzelliklerden bahsedelim! Bembeyaz kumlar, turkuaz renkte deniz... Ağzınız açık bir şekilde manzaraya bakabilirsiniz. 30 güne kadar vizesiz bir şekilde giriş yapabileceğiniz bu yer tam bir cennet! Köylerinde dinlenebilir, dalış yaparak maceralara atılabilirsiniz.

4. Tayland

4. Tayland

Egzotik plajlarının yanında tapınakları ve hareketli gece hayatı ile Tayland başınızı döndürebilir. 30 güne kadar vizesiz giriş yapabildiğiniz bu yerin canlı sokakları size enerji verir, muhteşem manzaraları da ruhunuzu dinlendirir. Bangkok'ta eğlenmeyi, Phuket'te dinlenmeyi unutmayın!

5. Endonezya

5. Endonezya

17.000'den fazla adaya sahip olan bu ülkenin kültürü ile tanışmalısınız. Bambaşka bir bakış açısı sunacaktır. Bali'ye gidip keyif yapabilirsiniz. Daha sonra mistik tapınaklar ve ormanlarda vakit geçirerek oranın ruhunu derinleriniz de hissedersiniz.

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6. Karadağ

6. Karadağ

Muhteşem Balkanlar'a bir bakalım. Tarihi şehirleri, dağları, denizi ve sahilleri ile sizi büyüleyecek olan Karadağ'a kesinlikle uğramalısınız. Özellikle Kotor ve Budva gibi sahil kasabalarına bakmalısınız. 90 gün boyunca vizesiz bir şekilde ziyaret edebilirsiniz.

7. Kosova

7. Kosova

Avrupa'nın en genç ülkelerinden biri olan Kosova'da 90 güne kadar vizesiz kalabilirsiniz. Prizen gibi tarihi şehirlerde zamanda kaybolabilirsiniz. Ayrıca doğal güzellikleri karşısında büyülenebilirsiniz.

8. Seyşeller

8. Seyşeller

Hint Okyanusu'nun incisi! Muhteşem doğası ve lüks yerleri ile bambaşka bir evrende olduğunuzu sanacaksınız. 90 güne kadar vizesiz kalabileceğiniz bu yerde palmiye ağaçlarının altında uzanabilir, tertemiz denizinde keyif yapabilirsiniz.

9. Bosna-Hersek

9. Bosna-Hersek

90 güne kadar vizesiz kalabileceğiniz Bosna-Hersek'te uzun uzun doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Tarihi yerleri keşfedebilir, en önemli simgesi olan Mostar Köprüsü'nde hayallere dalabilirsiniz.

10. Tunus

10. Tunus

Gelin beraber Kuzey Afrika'ya gidelim. Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile sizi sizden alacak Tunus'ta Kartarca Antik Kenti'ni ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Sahra Çölü'nde safari yaparak minik bir maceraya atılabilirsiniz. 90 gün boyunca vizesiz bir şekilde ziyaret edebilirsiniz.

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