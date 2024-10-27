Hazırlayın Bavulları, Yolumuz Uzun: Avrupa Dışında Vizesiz Gidilebilen 10 Destinasyon

Hem teknolojinin hem de geleneksel yapının bir arada olduğu Japonya'ya gittiğiniz zaman bambaşka bir dünyaya girmiş gibi olursunuz. Gökdelenlerin hakim olduğu Tokyo'nun yanı sıra tapınakları ve geleneksel çay gösterileri ile sizi sizden alacak Kyoto'ya merhaba diyebilirsiniz. 90 güne kadar vizesiz ziyaret edebileceğiniz bir yer!