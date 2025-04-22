Sabahları işe giderken aceleyle yaptığımız, öğle aralarında hızlıca tüketebildiğimiz, hatta bazen akşam yemeği olarak bile tercih ettiğimiz sandviçler... Kimi zaman en basit haliyle, sadece birkaç dilim ekmeğin arasına serpiştirdiğimiz birkaç dilim peynir ve domatesle, kimi zaman ise özenle hazırladığımız, içinde birçok farklı malzeme bulunan sandviçler... İşte bu sandviçler, aslında bizim hakkımızda birçok şeyi anlatıyor.

Hazırladığın Sandviçe Göre Senin Neye Zaafın Var?

Haydiiii!