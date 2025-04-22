Hazırladığın Sandviçe Göre Senin Neye Zaafın Var?
Sabahları işe giderken aceleyle yaptığımız, öğle aralarında hızlıca tüketebildiğimiz, hatta bazen akşam yemeği olarak bile tercih ettiğimiz sandviçler... Kimi zaman en basit haliyle, sadece birkaç dilim ekmeğin arasına serpiştirdiğimiz birkaç dilim peynir ve domatesle, kimi zaman ise özenle hazırladığımız, içinde birçok farklı malzeme bulunan sandviçler... İşte bu sandviçler, aslında bizim hakkımızda birçok şeyi anlatıyor.
Hazırladığın Sandviçe Göre Senin Neye Zaafın Var?
Haydiiii!
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1. Sandviçinde hangi ekmeği tercih edersin?
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2. Sandviçinde en sevdiğin malzeme nedir?
3. Sandviçinde hangi ek malzemeleri eklemeyi tercih edersin?
4. Sandviçinin içinde hangi sebze mutlaka olsun?
5. Sandviçinde hangi peynir çeşidi olsun?
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6. Sandviçinin yanında hangi garnitür olmalı?
7. Sandviçinin yanında hangi içeceği alırsın?
8. Sandviçinde hangi tat kombinasyonunu seviyorsun?
Senin lüks hayata zaafın var!
Senin güce zaafın var!
Senin onaylanmaya zaafın var!
Senin tehlikeye zaafın var!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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