Haziran Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 14 Mevsimlik Yemek Tarifi

Kek, börek, kiş gibi tarifler hazırlarken en büyük sıkıntı üstünün kızarıp altının pişmemesidir. Ama neyse ki Philips Çift Hazneli Airfryer ile bu dert son buluyor. Hızlı hava akımı malzemelerin etrafından eşit şekilde geçtiğinden hamur işi tariflerin içi, dışı, altı, üstü tam kıvamında oluyor.

Ispanaklı Fit Kiş

Malzemeler:

3 yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı yulaf unu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı ince doğranmış ıspanak

1 çay bardağı rendelenmiş az yağlı beyaz peynir

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Karabiber, muskat rendesi, tuz

Yapılışı:

1. Yumurtaları çırpın, yoğurt ve zeytinyağı ile karıştırın.

2. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, tuz ve baharatları karıştırın. İçine ıspanak ve peyniri ilave edin.

3. Her iki karışımı birleştirin.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer içine girecek bir kap alın, altına yağlı kağıt serin ve hazırladığınız karışımı dökerek 170 derecede 20-25 dakika pişirin.

Ahududu ve Egg Nog'lu Pavlova

Malzemeler:

2 yumurta akı

90 gram şeker

1 tutam tuz

1 çay kaşığı beyaz sirke

1 çay kaşığı nişasta

1/2 çay kaşığı vanilya ekstraktı

180 ml krema

150 gram ahududu

40 ml egg nog

Yapılışı:

1. Harika bir kıvam için tüm malzemeleri oda sıcaklığında bekleterek başlayın.

2. Beze kreması yapmak için yumurta aklarını mikserle düşük hızda çırpın. İçine 15 gram şeker ekleyip 30 saniye çırpın ve bu işlemi şekerin tümünü kullanana kadar 5 kez tekrarlayın.

3. Ardından karışıma tuz ve sirkeyi ilave edip düşük hızda 30 saniye çırpın. Son olarak vanilya ekstraktını da ekledikten sonra 1 dakika daha çırpın. Bu şekilde hazırladığınız kremada katı tane kalmayacak kıvam yumuşacık olacak.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine sığacak bir kaba yağlı kağıt serin. İçine pürüzsüz kremayı dökün ve en üstte kalan köpükleri düzelttiğinizden emin olun.

5. Bu şekilde 140 derece 55 dakika ayarıyla pişirin.

Not: Bu esnada cihazın senkronize pişirme özelliğinden faydalanabilirsiniz. Böylece iki haznedeki tarifin de pişme süreleri ne olursa olsun aynı anda tamamlanmasını sağlarsınız.

6. Pişen pavlovayı dışarı alın, oda sıcaklığında 1 saat dinlendirdikten sonra üzerine çırpılmış kremadan tepecikler yapıp sıkın. Son olarak taze ahududularla veya diğer mevsim meyveleriyle süsleyin ve Egg Nog gezdirin.

Afiyet olsun! 😍