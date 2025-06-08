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Haziran Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 14 Mevsimlik Yemek Tarifi

etiket Haziran Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 14 Mevsimlik Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 19:02

Haziran ayı geldi çattı ve pazar tezgahları hiç olmadığı kadar renklenmeye başladı. Taze börülce, fasulye ve barbunyanın artık yavaş yavaş çıkmaya başladığı bu ayda patlıcan, kabak, domates, bezelye, enginar ve bibere doyuyoruz. Çilek, kayısı, kiraz, şeftali ve eriğin yanı sıra kısıtlı süreliğine de olsa karadut, dut, ahududu ve böğürtlen de tüketiyoruz. Haziran ayı balığın az bulunduğu bir ay olsa da çipura ve istavrit bu ay tüketilecekler arasında.

İşte biz de sizler için bu mevsimin en taze malzemeleriyle Philips Çift Hazneli Airfryer'da yapılacak tarifleri derledik. Hazırsanız ekstra lezzetli, sağlıklı ve kolay tariflerimize başlıyoruz! 😚💚

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1. Tavuk Rosto ve Izgara Sebzeler

1. Tavuk Rosto ve Izgara Sebzeler

Mevsimin tüm nimetlerinden tek seferde faydalanmak hem de doyurucu ve protein deposu bir menü hazırlamak isteyenler buraya. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın hava akım teknolojisi ile her tarafı eşit şekilde pişecek bu tarifler sizi mest edecek. Tavuğun dışı çıtır içi sulu, sebzelerin ise yumuşaklığı tam ideal kıvamda olacak. 

Tavuk Rosto

Malzemeler:

  • 1,5 kg bütün tavuk

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Tavuğu zeytinyağıyla yağladıktan sonra üzerine tuz serpin. Dilerseniz başka baharatlardan da ekleyebilirsiniz.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesini açın ve tavuğu güzelce oturtuo 180 derecede 50-55 dakika pişirin. 

Izgara Sebze

Malzemeler:

  • 200 gram kabak

  • 200 gram patlıcan

  • 200 gram kırmızı biber

  • 100 gram soğan

  • 100 gram mantar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Sebzeleri yıkayın, doğrayın ve zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın. 

2. Bu şekilde cihazın küçük haznesine aktarıp 200 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun! 😋

2. Patlıcan Biftek ve Çıtır Kabak Dilimleri

2. Patlıcan Biftek ve Çıtır Kabak Dilimleri

Haziran ayının en sevilen sebzelerinden patlıcanla yapılacak farklı ve hafif bir tarif arayanlar bu ikiliyi çok sevecek. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın yağsız pişirme teknolojisi sayesinde, normalde çok yağ çeken patlıcanlar bile çok az yağla ideal kıvama gelecek. Kabaklar ise tam istediğiniz çıtırlıkta olacak.

Patlıcan Biftek

Malzemeler:

  • 2 patlıcan

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 diş sarımsak

  • 3 tutam maydanoz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Patlıcanları ortadan ikiye bölüp üzerlerine çaprazlamasına çizik atın. Ardından bol tuz serpiştirip bu şekilde 10 dakika bekletin. Süre sonunda üzerini temiz bir bezle kurulayıp fırça yardımıyla yağlayın.

2. Kesik kısımları üste bakacak şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın ve 180 derecede 15 dakika pişirin.

3. Süre sonunda hazneyi açıp patlıcanların üstüne fırçayla soya sosu sürün. 5 dakika da bu şekilde pişirin.

4. Patlıcanlar hazırlandıktan sonra üzerlerine ezilmiş sarımsak, kıyılmış maydanoz, limon suyu ve zeytinyağı ile hazırladığınız harçtan pay edin.

Baharatlı Kabak Dilimleri

Malzemeler:

  • 1 adet kabak (ince dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı paprika

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Kabak dilimlerini zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

2. Cihazın küçük haznesine yerleştirip 200 derecede 12-15 dakika pişirin.

Afiyet olsun! 🤤

3. Bruschetta Tavuk ve Kavrulmuş Kahveli Havuçlar

3. Bruschetta Tavuk ve Kavrulmuş Kahveli Havuçlar

Haziran ayının taptaze domateslerini kullanarak İtalyan usulü enfes atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Ama bu tarifin üzerine tavuk eklediğinizde aşırı doyurucu öğünler elde edeceksiniz. Yanına da farklı aromasıyla kahveli havuçlar ekleyerek oldukça farklı bir yemek deneyimi yaşayacağınız kesin.

Bruschetta Tavuk

Malzemeler:

  • 1 tavuk göğsü 

  • 2  domates 

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı balsamik sirke

  • 5–6 yaprak taze fesleğen

  • Tuz, karabiber

  • 1 yemek kaşığı rende kaşar ya da parmesan 

  • 4 dilim ekmek

Yapılışı:

1. Tavukları tuz ve karabiberle ovup bir kenarda dinlendirin. En az yarım saat bu şekilde bekletirseniz lezzetlerin harmanlanmasını sağlarsınız.

2. Ardından domates, sarımsak, zeytinyağı, sirke ve fesleğeni karıştırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yağlı kağıt serip dinlendirdiğiniz tavukları yerleştirin ve 180 derecede 15 dakika pişirin.

4. Küçük hazneye de ekmek dilimlerini yerleştirip. 180 derecede 2-3 dakika kızartın. 

5. Ekmeklerin üzerine hazırladığınız domatesli karışımdan sürün. Üzerine pişen tavukları yerleştirip üstüne rende peynir ekleyin ve tekrar hazneye koyup 2-3 dakika peynirler eriyene kadar pişirin.

Kavrulmuş Kahveli Havuçlar

Malzemeler:

  • 600 gram körpe kahve

  • 1 espresso

  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz, karabiber, kimyon

Yapılışı:

1. Havuçları yıkayın, soyun, şerit şerit doğrayın ve üzerine yağ püskürtüp tuzla çeşnilendirin.

2. Cihazın diğer haznesine yerleştirerek 180 derece 15 dakika ayarı yapın.

Not: Philips Çift Hazneli Airfryer ikili hazne tasarımı size ekstra kolaylık sunar. Böylece malzeme miktarına göre dilediğiniz hazneyi seçebilir, iki farklı tarifi tek seferde ve yüksek hızla hazırlayabilirsiniz.

3. Havuçlar pişerken kalan tüm malzemeleri bir kasede karıştırın ve kahveli baharatlı bir sos hazırlayın.

4. Süre sonunda hazneyi açarak havuçların üzerine bu sostan gezdirin ve 180 derece, 10 dakika ayarıyla tekrar pişmeye bırakın.

Afiyet olsun! 😋

4. Ispanaklı Fit Kiş ve Ahududu ve Egg Nog'lu Pavlova

4. Ispanaklı Fit Kiş ve Ahududu ve Egg Nog'lu Pavlova

Kek, börek, kiş gibi tarifler hazırlarken en büyük sıkıntı üstünün kızarıp altının pişmemesidir. Ama neyse ki Philips Çift Hazneli Airfryer ile bu dert son buluyor. Hızlı hava akımı malzemelerin etrafından eşit şekilde geçtiğinden hamur işi tariflerin içi, dışı, altı, üstü tam kıvamında oluyor. 

Ispanaklı Fit Kiş

Malzemeler:

  • 3 yumurta

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • Yarım su bardağı yulaf unu

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 su bardağı ince doğranmış ıspanak

  • 1 çay bardağı rendelenmiş az yağlı beyaz peynir

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • Karabiber, muskat rendesi, tuz

Yapılışı:

1. Yumurtaları çırpın, yoğurt ve zeytinyağı ile karıştırın.

2. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, tuz ve baharatları karıştırın. İçine ıspanak ve peyniri ilave edin.

3. Her iki karışımı birleştirin. 

4. Philips Çift Hazneli Airfryer içine girecek bir kap alın, altına yağlı kağıt serin ve hazırladığınız karışımı dökerek 170 derecede 20-25 dakika pişirin.

Ahududu ve Egg Nog'lu Pavlova

Malzemeler:

  • 2 yumurta akı

  • 90 gram şeker

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı beyaz sirke

  • 1 çay kaşığı nişasta

  • 1/2 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 180 ml krema

  • 150 gram ahududu

  • 40 ml egg nog

Yapılışı:

1. Harika bir kıvam için tüm malzemeleri oda sıcaklığında bekleterek başlayın.

2. Beze kreması yapmak için yumurta aklarını mikserle düşük hızda çırpın. İçine 15 gram şeker ekleyip 30 saniye çırpın ve bu işlemi şekerin tümünü kullanana kadar 5 kez tekrarlayın.

3. Ardından karışıma tuz ve sirkeyi ilave edip düşük hızda 30 saniye çırpın. Son olarak vanilya ekstraktını da ekledikten sonra 1 dakika daha çırpın. Bu şekilde hazırladığınız kremada katı tane kalmayacak kıvam yumuşacık olacak.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine sığacak bir kaba yağlı kağıt serin. İçine pürüzsüz kremayı dökün ve en üstte kalan köpükleri düzelttiğinizden emin olun.

5. Bu şekilde 140 derece 55 dakika ayarıyla pişirin.

Not: Bu esnada cihazın senkronize pişirme özelliğinden faydalanabilirsiniz. Böylece iki haznedeki tarifin de pişme süreleri ne olursa olsun aynı anda tamamlanmasını sağlarsınız.

6. Pişen pavlovayı dışarı alın, oda sıcaklığında 1 saat dinlendirdikten sonra üzerine çırpılmış kremadan tepecikler yapıp sıkın. Son olarak taze ahududularla veya diğer mevsim meyveleriyle süsleyin ve Egg Nog gezdirin.

Afiyet olsun! 😍

5. Kuşkonmazlı Biftek ve Ezilmiş Patates

5. Kuşkonmazlı Biftek ve Ezilmiş Patates

Kuşkonmaz severlerin yavaş yavaş bu lezzete veda etmesi gerek. Yılın son kuşkonmaz tarifini bu harika ikiliyle deneyebilirsiniz. Hem de her iki tarifi de Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ön ayarlı dijital menüsünü kullanarak, ekstra hızlı, kolay ve verimli şekilde hazırlayabilirsiniz.

Kuşkonmazlı Biftek

Malzemeler:

  • 350 gr dana bonfile

  • 25 gr tereyağı

  • 1 tutam tuz

  • 350 gr yeşil kuşkonmaz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı fesleğen pesto

Yapılışı:

1. Kuşkonmazları yıkayıp kurulayın ve sert uçlarını kestikten sonra zeytinyağı ile yağlayın.

2. Kuşkonmazları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alıp 5 dakika boyunca 200 derecede pişirin.

3. Kuşkonmazlar piştikten sonra oda sıcaklığındaki bifteği zeytinyağı ile yağlayın ve hazneye ekleyerek 200 derecede 4 dakika pişirin.

4. Süre sonunda bifteği 8 dakika daha iç haznede dinlendirin.

Ezilmiş Patates

Malzemeler:

  • 1 kg bebek patates

  • 50 gram tereyağı

  • Tuz, karabiber, kekik, biberiye

Yapılışı:

1. Bebek patatesleri kaynar tuzlu suda 10 dakika haşladıktan sonra süzüp soğumaya bırakın.

2. Soğuyan patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine aktarıp ezin ama bütün kalmalarına dikkat edin.

3. Erimiş tereyağını baharatlarla karıştırıp ezilmiş patatesler üzerine fırça yardımıyla sürün. Bu şekilde 200 derece 10 dakika pişirin.

Not: Patatesler fazla gelirse işlemi küçük haznede 1-2 sefer tekrarlayacak şekilde ayarlayabilir ve her birinde dijital menünün kolaylıklarından faydalanabilirsiniz.

Afiyet olsun! 🤩

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6. Sebzeli Türlü ve Kıvrımlı Patates Salatası

6. Sebzeli Türlü ve Kıvrımlı Patates Salatası

Yumuşacık ve sulu etlerle hazırlanmış renkli bir türlü akşam yemeklerinin favorisi olmaya en büyük adaylardan. Salata yanında servis edeceğiniz bu tarifi Philips Çift Hazneli Airfryer'ın koku ve duman yaymayan, lezzetleri karıştırmayan teknolojisinden faydalanarak kolayca hazırlayabilirsiniz.

Sebzeli Türlü

Malzemeler:

  • 100 gr kabak

  • 200 gr patlıcan

  • 100 gr soğan

  • 100 gr havuç

  • 12 gr diş sarımsak

  • 300 gr kemiksiz kuzu but

  • 50 gr domates

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 toz şeker

  • 1 tutam maydanoz

  • Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı:

1. Öncelikle kabağın uçlarını ayırın ve ortasını kesin. Bütün sebzeleri eşit büyüklükte kesmeye dikkat edin ve patlıcan, soğan, havucu doğrayıp ortak bir kaba alın. Sarımsakları da içine bütün olarak ilave edin.

2. Etleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın. Tuz, karabiber ve az miktar yağı ilave edip 200 derecede 5 dakika pişirin.

3. Ardından sebzeleri etlerin üzerine ilave ederek karıştırın. Domates, tuz, karabiber, pul biber ve iri bir toz şeker ekleyin. 

4. Tereyağını da ilave edip karıştırdıktan sonra 200 derecede 20-25 dakika pişirin. 

Kıvrımlı Patates Salatası

Malzemeler:

  • 400 gram kıvırcık patates

  • 1 salatalık

  • Dereotu, maydanoz

  • 1 soğan

  • 100 gram turşu

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 3 yemek kaşığı mayonez

  • 200 gram süzme yoğurt

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Dondurulmuş kıvrımlı patates kızartmalarını cihazın diğer haznesine alın ve 180 derecede 17 dakika pişirin.

2. Bu sırada salatayı hazırlamaya başlayın. Bir kasede küp küp doğranan salatalığı, kıyılmış maydanoz ve dereotunu, ince doğranmış soğan ve turşuyu birleştirin. 

3. Sos için hardal, yoğurt, limon suyu ve baharatları birleştirin. Bu şekilde salata malzemelerinin üstüne dökün ve karıştırın.

4. Patatesler piştikten sonra biraz ılıtın, ardından onları da ekleyip güzelce harmanlayın.

Afiyet olsun! 💚

7. Biber Sandalında Renkli Sebzeler ve Tarçınlı Şeftali Dilimleri

7. Biber Sandalında Renkli Sebzeler ve Tarçınlı Şeftali Dilimleri

Rengarenk mevsim biberleriyle pratik, doyurucu ve lezzetli bir sofra kurabilirsiniz. Yanına da ekstra şeker istemeyen bir tatlı hazırlayarak bu yaza fit başlamaya ne dersiniz?

Renkli Sebzeler

Malzemeler:

  • 4 dolmalık kırmızı, sarı veya turuncu biber

  • 1 kabak 

  • 1 havuç

  • 1 soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1/2 su bardağı haşlanmış kinoa veya bulgur

  • 2 yemek kaşığı rende kaşar peyniri

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

1. Biberlerin kapaklarını kesin, çekirdeklerini çıkarın ve hazırda bekletin.

2. Küçük bir kapta kabak, havuç, soğan, sarımsak, haşlanmış kinoa/bulgur, zeytinyağı ve baharatları karıştırın. 

3. Karışımı biberlere pay edin, en üste rende peynir serpiştirin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine dizip 190 derecede 15 dakika pişirin. 

Tarçınlı Şeftali Dilimleri

Malzemeler:

  • 2 adet olgun şeftali 

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı 

Yapılışı:

1. Şeftali dilimlerini bal, tarçın ve tereyağı ile harmanlayın.

2. Yandaki hazneye alıp 160 derecede 8-10 dakika pişirin. 

3. Ilıdıktan sonra dondurma veya yoğurtla servis edin.

Afiyet olsun. 😋

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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