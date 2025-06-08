Haziran Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 14 Mevsimlik Yemek Tarifi
Haziran ayı geldi çattı ve pazar tezgahları hiç olmadığı kadar renklenmeye başladı. Taze börülce, fasulye ve barbunyanın artık yavaş yavaş çıkmaya başladığı bu ayda patlıcan, kabak, domates, bezelye, enginar ve bibere doyuyoruz. Çilek, kayısı, kiraz, şeftali ve eriğin yanı sıra kısıtlı süreliğine de olsa karadut, dut, ahududu ve böğürtlen de tüketiyoruz. Haziran ayı balığın az bulunduğu bir ay olsa da çipura ve istavrit bu ay tüketilecekler arasında.
İşte biz de sizler için bu mevsimin en taze malzemeleriyle Philips Çift Hazneli Airfryer'da yapılacak tarifleri derledik. Hazırsanız ekstra lezzetli, sağlıklı ve kolay tariflerimize başlıyoruz! 😚💚
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1. Tavuk Rosto ve Izgara Sebzeler
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2. Patlıcan Biftek ve Çıtır Kabak Dilimleri
3. Bruschetta Tavuk ve Kavrulmuş Kahveli Havuçlar
4. Ispanaklı Fit Kiş ve Ahududu ve Egg Nog'lu Pavlova
5. Kuşkonmazlı Biftek ve Ezilmiş Patates
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6. Sebzeli Türlü ve Kıvrımlı Patates Salatası
7. Biber Sandalında Renkli Sebzeler ve Tarçınlı Şeftali Dilimleri
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