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Hazır Değiliz! İTO Başkanı Asgari Ücrete İkinci Zam İçin Işık Yakmadı: "İş Dünyası Hazır Değil"

Hazır Değiliz! İTO Başkanı Asgari Ücrete İkinci Zam İçin Işık Yakmadı: "İş Dünyası Hazır Değil"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.03.2024 - 14:37 Son Güncelleme: 11.03.2024 - 14:57

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının ekonomi gündemine dair gazetecilerle yaptığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Avdagiç, asgari ücret için de ikinci zamma yönelik iş dünyasının bütçelerinde ayarlamayı tek zam için yaptığını belirtti.

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İTO Başkanı Avdagiç, ekonomi ve iş dünyasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İTO Başkanı Avdagiç, ekonomi ve iş dünyasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Avdagiç, Merkez Bankası'nın 'sıkılaşma' (faiz artırımlarına) dair 'Enflasyonu aşağıya çekeceksek, hiçbir şeye dokunmadan, hiç kimsenin konfor alanına giriş yapmadan bunu dünyada başaran hiçbir ülke yok' derken kolay bir dönemde olmadığımızı teyit etti.

Avdagiç, ekonomi yönetiminin de "tek zam" söylemleri üzerine asgari ücrete temmuzda zam yapılıp yapılmaması konusunda, "Asgari ücret yıl başında 1 yıllık açıklandı. Bütün iş dünyası bütçelerini buna göre yaptı" diyerek kapıları kapadı.

Avdagiç, ekonomi yönetiminin de "tek zam" söylemleri üzerine asgari ücrete temmuzda zam yapılıp yapılmaması konusunda, "Asgari ücret yıl başında 1 yıllık açıklandı. Bütün iş dünyası bütçelerini buna göre yaptı" diyerek kapıları kapadı.

'Ülke olarak en kısa zamanda, etkili bir şekilde enflasyonu aşağıya çekmemiz lazım' diyen İTO Başkanı, bunun örneklerinin dünyada da kolay olmadığını, fedakarlık gerektirdiğini iletirken, Türkiye'nin Orta Vadeli Program (OVP) ile enflasyonla mücadele için bir kuralları ortaya koyduğunu ve 6-8 ay içinde beklentileri tam olarak karşılamasa da düzelme sinyallerinin görüleceğini iletti.

"Biz kalıcı ve hızlı bir şekilde enflasyonu düşürmek zorunda olan bir ülkeyiz"

"Biz kalıcı ve hızlı bir şekilde enflasyonu düşürmek zorunda olan bir ülkeyiz"

Bundan sonraki süreçte kısır döngüye girilmesinden yana sıkıntılara yönelik, 'Burada zaman içinde tabii ki dokunuşlar yapılacak ama biz kalıcı ve hızlı bir şekilde enflasyonu düşürmek zorunda olan bir ülkeyiz' diyen Avdagiç, 'Hepimizin selameti için, iş dünyası, vatandaşlar, hükümet, uluslararası itibarımız, fiyat istikrarı açısından, daha uygun şartlarda iç ve dış borçlanmanın sağlanması açısından en öncelikli hedefimiz enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek' diye de belirtti.

"Ortaya konan paketin sıhhatli çalışması konusunda hep beraber gayret göstermemiz lazım" diyen iş dünyası temsilcisi, "Bu sadece iş dünyasının, ihracatçıların, ithalatçıların, kamunun yapacağı bir adımla olmaz" dedi.

"Ortaya konan paketin sıhhatli çalışması konusunda hep beraber gayret göstermemiz lazım" diyen iş dünyası temsilcisi, "Bu sadece iş dünyasının, ihracatçıların, ithalatçıların, kamunun yapacağı bir adımla olmaz" dedi.

'Politikanın uygun bir şekilde yürütülebilmesi için 85 milyonun, çocukları çıkartırsak 65-70 milyonun ortak sorumluluğu var. Bu ortak sorumluluk içinde bunu en kısa zamanda başarabiliyor olmamız lazım' diyerek Avdagiç, toplumda tüm kesimlerin zorlanacağının sinyalini de tabloyu da göstermiş oldu.

Avdagiç, bu dönemde "kur ile enflasyon arasındaki ilişkinin makul bir dengede gittiğini" söylerken, asgari ücrete yönelik de değerlendirmesiyle dikkat çekti.

Avdagiç, bu dönemde "kur ile enflasyon arasındaki ilişkinin makul bir dengede gittiğini" söylerken, asgari ücrete yönelik de değerlendirmesiyle dikkat çekti.

'Bizim spekülasyonlarla işimiz yok. Biz İstanbul Ticaret Odası'yız. Kamunun belirlediği bir asgari ücret var. Bunu belirlerken ortaya koyduğu bir çerçeve var. Biz ve temsil ettiğimiz şirketler, kamunun ortaya koyduğu bu çerçeveyi ve buradaki takdiri gündeme alarak bütçemizi yaptık. Devletin bununla ilgili gündeme getirdiği bir söylem var, biz bu söylemin bu sene geçerli olduğunu öngörüyoruz' dedi.

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İşverenin emek maliyetinin işçi tarafından görülmediğini de belirten İTO Başkanı, 100 liralık brüt emek ücretinin sadece yüzde 55'inin çalışanın eline geçtiğini belirterek, "Bu konudaki düzenlemeleri gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi.

İşverenin emek maliyetinin işçi tarafından görülmediğini de belirten İTO Başkanı, 100 liralık brüt emek ücretinin sadece yüzde 55'inin çalışanın eline geçtiğini belirterek, "Bu konudaki düzenlemeleri gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi.
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