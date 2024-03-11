Hazır Değiliz! İTO Başkanı Asgari Ücrete İkinci Zam İçin Işık Yakmadı: "İş Dünyası Hazır Değil"
Hazır Değiliz! İTO Başkanı Asgari Ücrete İkinci Zam İçin Işık Yakmadı: "İş Dünyası Hazır Değil"
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının ekonomi gündemine dair gazetecilerle yaptığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.
Avdagiç, asgari ücret için de ikinci zamma yönelik iş dünyasının bütçelerinde ayarlamayı tek zam için yaptığını belirtti.
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İTO Başkanı Avdagiç, ekonomi ve iş dünyasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Avdagiç, ekonomi yönetiminin de "tek zam" söylemleri üzerine asgari ücrete temmuzda zam yapılıp yapılmaması konusunda, "Asgari ücret yıl başında 1 yıllık açıklandı. Bütün iş dünyası bütçelerini buna göre yaptı" diyerek kapıları kapadı.
"Biz kalıcı ve hızlı bir şekilde enflasyonu düşürmek zorunda olan bir ülkeyiz"
"Ortaya konan paketin sıhhatli çalışması konusunda hep beraber gayret göstermemiz lazım" diyen iş dünyası temsilcisi, "Bu sadece iş dünyasının, ihracatçıların, ithalatçıların, kamunun yapacağı bir adımla olmaz" dedi.
Avdagiç, bu dönemde "kur ile enflasyon arasındaki ilişkinin makul bir dengede gittiğini" söylerken, asgari ücrete yönelik de değerlendirmesiyle dikkat çekti.
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İşverenin emek maliyetinin işçi tarafından görülmediğini de belirten İTO Başkanı, 100 liralık brüt emek ücretinin sadece yüzde 55'inin çalışanın eline geçtiğini belirterek, "Bu konudaki düzenlemeleri gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi.
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