Hazır Değiliz! İTO Başkanı Asgari Ücrete İkinci Zam İçin Işık Yakmadı: "İş Dünyası Hazır Değil"

'Bizim spekülasyonlarla işimiz yok. Biz İstanbul Ticaret Odası'yız. Kamunun belirlediği bir asgari ücret var. Bunu belirlerken ortaya koyduğu bir çerçeve var. Biz ve temsil ettiğimiz şirketler, kamunun ortaya koyduğu bu çerçeveyi ve buradaki takdiri gündeme alarak bütçemizi yaptık. Devletin bununla ilgili gündeme getirdiği bir söylem var, biz bu söylemin bu sene geçerli olduğunu öngörüyoruz' dedi.