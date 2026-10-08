Hazar Ergüçlü'ye Altın Koza Getiren "Mutter"in Vizyon Tarihi Belli Oldu
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Hazar Ergüçlü Altın Koza'da En İyi Kadın Oyuncu seçildi, film festivalden dört ödülle döndü.
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Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri filminin fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
Mutter, dünya prömiyerini New York'taki Tribeca Festivali'nde yapmıştı.
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