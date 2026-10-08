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Hazar Ergüçlü'ye Altın Koza Getiren "Mutter"in Vizyon Tarihi Belli Oldu

Hazar Ergüçlü'ye Altın Koza Getiren "Mutter"in Vizyon Tarihi Belli Oldu

Sinema
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
08.10.2026 - 12:16 Son Güncelleme: 08.10.2026 - 12:17
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Altın Koza'dan dört ödülle dönen Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri'nin vizyon tarihi belli oldu. Hazar Ergüçlü'nün En İyi Kadın Oyuncu seçildiği film, Karadeniz'de insana benzemeyen bir bebek dünyaya getiren bir kadını anlatıyor. Peki film ne zaman seyirciyle buluşacak?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Hazar Ergüçlü Altın Koza'da En İyi Kadın Oyuncu seçildi, film festivalden dört ödülle döndü.

Hazar Ergüçlü Altın Koza'da En İyi Kadın Oyuncu seçildi, film festivalden dört ödülle döndü.

Alphan Eşeli'nin yazıp yönettiği Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri, 27 Kasım'da sinemalarda vizyona girecek.  33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ulusal yarışmasında yer alan film, festivalden dört ödülle ayrıldı. Gül karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

Özkan Karaköse En İyi Görüntü Yönetmeni, Mesut Ulutaş ise Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu ödülünü aldı. Filmin sanat yönetimi ekibi de En İyi Sanat Yönetimi ödülüne layık görüldü.

Ergüçlü'nün ödül gecesindeki konuşması ise en az ödülün kendisi kadar konuşuldu. Ünlü oyuncu sahnede Soma'da hayatını kaybeden madenci Kerim Ören'in oğlu Yaşar'ı anarak 'Biz adaletsizlikle mi yaşayacağız?' diye sordu. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri filminin fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Film, Karadeniz kıyısında ıssız bir kulübede eşi Cem'le birlikte yaşayan hamile Gül'ün hikâyesini anlatıyor. Ancak doğumla birlikte her şey değişiyor: Gül'ün doğurduğu bebek insana benzemiyor.

İlk korkuyu atlatan Gül, bebeğini dış dünyadaki tehditlerden korumak için büyük bir mücadeleye girişiyor. Yalnızlığı arttıkça bağlılığı da büyüyor ve bu süreç onu hem bedenen hem ruhen sınırlarına kadar zorluyor.

Korku ve fantastik türü bir araya getiren yapım, annelik üzerine kurulu bir psikolojik gerilim olarak tanımlanıyor. Hazar Ergüçlü'ye Güven Kıraç, Erdeniz Kurucan ve Ulvi Kahyaoğlu eşlik ediyor.

Mutter, dünya prömiyerini New York'taki Tribeca Festivali'nde yapmıştı.

Mutter, dünya prömiyerini New York'taki Tribeca Festivali'nde yapmıştı.

Film, Türkiye'deki festival yolculuğundan önce Haziran ayında Tribeca Festivali'nde izleyiciyle buluşmuştu. Mutter, festivalin tür sinemasına ayrılan Escape from Tribeca bölümüne seçilen sekiz yapımdan biriydi.

Alphan Eşeli, filmi tamamlamanın beş yılını aldığını ve Mutter'ı en kişisel işi olarak gördüğünü söylemişti. Yönetmen, filmi 2022'de kaybettiği annesine ithaf etti. Hazar Ergüçlü ise kendisini en çok etkileyen şeyin, filmin bir annenin sevgisinin ne kadar güçlü ve dönüştürücü olabileceğini anlatma biçimi olduğunu belirtmişti.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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