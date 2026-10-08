Hazar Ergüçlü'ye Altın Koza Getiren "Mutter"in Vizyon Tarihi Belli Oldu

Film, Karadeniz kıyısında ıssız bir kulübede eşi Cem'le birlikte yaşayan hamile Gül'ün hikâyesini anlatıyor. Ancak doğumla birlikte her şey değişiyor: Gül'ün doğurduğu bebek insana benzemiyor.

İlk korkuyu atlatan Gül, bebeğini dış dünyadaki tehditlerden korumak için büyük bir mücadeleye girişiyor. Yalnızlığı arttıkça bağlılığı da büyüyor ve bu süreç onu hem bedenen hem ruhen sınırlarına kadar zorluyor.

Korku ve fantastik türü bir araya getiren yapım, annelik üzerine kurulu bir psikolojik gerilim olarak tanımlanıyor. Hazar Ergüçlü'ye Güven Kıraç, Erdeniz Kurucan ve Ulvi Kahyaoğlu eşlik ediyor.