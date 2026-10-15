Hayranları Çoktan Yakıştırmıştı: Altı Üstü İstanbul'un Emir'i ile Naz'ına Havalimanında Aşk Sorusu Soruldu!
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Altı Üstü İstanbul'da Emir ile Naz'ın aşkına kilitlenen izleyiciler, ikiliyi ekran dışında da yan yana görmek istiyor. Cannes'daki MIPCOM fuarından dönen Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, havalimanında en merak edilen soruyla karşılaştı: Aralarında aşk var mı? İkilinin verdiği yanıtlar birbirinden epey farklıydı.
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Rahimcan Kapkap, Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı olarak tanındı, Altı Üstü İstanbul'la zirveye çıktı.
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Cannes dönüşü havalimanında görüntülenen Rahimcan Kapkap'a aşk sorusu soruldu, cevabı net oldu.
Elçin Zehra İrem ise aşk iddialarına tek cümleyle yanıt verip havalimanından ayrıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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