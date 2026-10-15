Hayranları Çoktan Yakıştırmıştı: Altı Üstü İstanbul'un Emir'i ile Naz'ına Havalimanında Aşk Sorusu Soruldu!

Rahimcan Kapkap'ı geniş kitleler önce Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı olarak tanıdı. Elkızı ve Veliaht'la yolunu sürdüren genç oyuncunun asıl çıkışı ise ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisiyle geldi. Emir Cankaya'yı canlandıran Kapkap'ın karşısında, Naz Başer rolüyle Elçin Zehra İrem var. İrem'i izleyici daha önce Kardeşlerim'in Lidya'sı, Hudutsuz Sevda'nın Didem'i ve Sevdiğim Sensin'in Burçin'i olarak tanımıştı.

Ekrandaki sevgili rolleri, hayranların ikiliyi gerçek hayatta da birbirine yakıştırmasına yetti. Dizi de bu ilgiden payını fazlasıyla alıyor: Milli maç nedeniyle iki hafta ara veren Altı Üstü İstanbul, 16. bölümüyle döndüğü akşam tüm reyting kategorilerinde birinci sıraya yerleşti.