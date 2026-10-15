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Hayranları Çoktan Yakıştırmıştı: Altı Üstü İstanbul'un Emir'i ile Naz'ına Havalimanında Aşk Sorusu Soruldu!

Hayranları Çoktan Yakıştırmıştı: Altı Üstü İstanbul'un Emir'i ile Naz'ına Havalimanında Aşk Sorusu Soruldu!

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 09:17
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Altı Üstü İstanbul'da Emir ile Naz'ın aşkına kilitlenen izleyiciler, ikiliyi ekran dışında da yan yana görmek istiyor. Cannes'daki MIPCOM fuarından dönen Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, havalimanında en merak edilen soruyla karşılaştı: Aralarında aşk var mı? İkilinin verdiği yanıtlar birbirinden epey farklıydı.

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Rahimcan Kapkap, Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı olarak tanındı, Altı Üstü İstanbul'la zirveye çıktı.

Rahimcan Kapkap, Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı olarak tanındı, Altı Üstü İstanbul'la zirveye çıktı.

Rahimcan Kapkap'ı geniş kitleler önce Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı olarak tanıdı. Elkızı ve Veliaht'la yolunu sürdüren genç oyuncunun asıl çıkışı ise ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisiyle geldi. Emir Cankaya'yı canlandıran Kapkap'ın karşısında, Naz Başer rolüyle Elçin Zehra İrem var. İrem'i izleyici daha önce Kardeşlerim'in Lidya'sı, Hudutsuz Sevda'nın Didem'i ve Sevdiğim Sensin'in Burçin'i olarak tanımıştı.

Ekrandaki sevgili rolleri, hayranların ikiliyi gerçek hayatta da birbirine yakıştırmasına yetti. Dizi de bu ilgiden payını fazlasıyla alıyor: Milli maç nedeniyle iki hafta ara veren Altı Üstü İstanbul, 16. bölümüyle döndüğü akşam tüm reyting kategorilerinde birinci sıraya yerleşti.

Cannes dönüşü havalimanında görüntülenen Rahimcan Kapkap'a aşk sorusu soruldu, cevabı net oldu.

Cannes dönüşü havalimanında görüntülenen Rahimcan Kapkap'a aşk sorusu soruldu, cevabı net oldu.

Başrol ikilisi geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Cannes kentindeki MIPCOM 2026 fuarına katılıp ATV'nin standını ziyaret etti. İkiliye gösterilen ilgi fuar alanıyla sınırlı kalmadı, Cannes sokaklarında da sürdü. Dönüşte havalimanında görüntülenen çifti ise muhabirler bekliyordu. Önce reyting başarısı soruldu, Kapkap'ın keyfi yerindeydi: 'Maşallah diyelim. Vallahi çok şükür, birinci olduk. Herkesin yolu açık olsun.'

Sıra asıl merak edilen soruya geldi. Emir ile Naz gerçek hayatta da sevgili miydi? Kapkap lafı hiç dolandırmadı: 'Yok be, çok çok iyi bir partneriz, iyi bir arkadaşız.'

Elçin Zehra İrem ise aşk iddialarına tek cümleyle yanıt verip havalimanından ayrıldı.

Elçin Zehra İrem ise aşk iddialarına tek cümleyle yanıt verip havalimanından ayrıldı.

Partnerinin ardından mikrofonlar Elçin Zehra İrem'e döndü. Aynı soruyu duyan genç oyuncu konuya hiç girmedi, kısa bir cümleyle havalimanından uzaklaştı: 'Çok teşekkür ederim, çok yorgunum.' İrem'in muhabirleri partnerine bırakması ilk değil; birkaç hafta önce dizide bağırmaktan sesi kısılan oyuncu, röportajı yine Kapkap'a devretmişti.

Google'daki aramalara bakılırsa izleyicinin aklındaki soru hâlâ aynı: Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem sevgili mi? Şimdilik ortadaki tek net yanıt Kapkap'tan geldi. Ona göre ikili, setin dışında da sadece iyi birer partner ve arkadaş.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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