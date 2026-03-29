Hayranının Jestine Kayıtsız Kalmayan Demet Özdemir, Mütevazılığıyla Hayran Bıraktı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.03.2026 - 18:27

Ekranların sevilen oyuncularından Demet Özdemir, bu kez bir hayranının kendisi için hazırladığı özel hediyeyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun verdiği samimi yanıt ise sosyal medyada büyük beğeni topladı. 

Hayatımıza girdiği günden beri sevilen Demet Özdemir, hem kariyeri hem zarafetiyle gündemden düşmüyor.

Oyunculuğu, enerjisi ve danslarıyla yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, ekranların en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Güzelliği ve zarafetiyle sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. 

Son birkaç aydır Çağatay Ulusoy ile başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Özdemir, projedeki uyumuyla ayrı, oyunculuğuyla ayrı dikkat çekiyor. Instagram’da 16 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu, hiç şüphesiz Türkiye’nin en geniş kitlelere ulaşan isimlerinden biri!

Geniş hayran kitlesi demişken… Geçtiğimiz saatlerde Özdemir'in bir hayranının doğum günü için hazırladığı hediye gündem oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Demet Özdemir’in doğum günü için özel olarak hazırlattığı el örgüsü “mini Demet” bebeği paylaşarak ünlü oyuncuya ulaşıp ulaşmadığını sordu. 

Kullanıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “@dmtzdmr , bu “mini Demet” bebeği doğum günün için bir ay önce Ontalent’e gönderilmiş olmalıydı. Gonul’un sevgisi ve maharetiyle, hayallerimdeki bebeği sadece senin için yarattı. Ne yazık ki kurye çok gecikti; bize 4 Mart’ta teslim edildiği söylendi ama bebeğin sağ salim ulaşıp ulaşmadığını ve gecikmenin nedenini bilmiyoruz. Bu fotoğraf yapay zekâ ile yapılmış olsa da, küçük Demet’in seninle olduğunu ve sağlam ulaştığını bilmek kalbimi çok mutlu ederdi. Bunu bana söyleyebilirsen, gerçekten çok sevineceğim. İyi ki varsın Demet 🤍” 

Aynı kullanıcı daha sonra Demet Özdemir’i etiketleyerek hediyenin ulaşıp ulaşmadığını sorduğu bir tweet daha paylaştı.

Sosyal medyada hayranlarına zaman zaman dönüş yapan Demet Özdemir, bu tatlı jeste kayıtsız kalmadı.

Geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımda “odamda :)” ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, hediyenin kendisine ulaştığını açıkladı. 

Bebeği evinin baş köşesine; odasına yerleştirdiğini belirten Özdemir, bu samimi geri dönüşü ve mütevazı tavrıyla hayranlarının bir kez daha gönlünü kazandı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
