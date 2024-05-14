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Hayko Cepkin Eşiyle Gittiği Köfteci Yusuf'ta Yaşadıkları Yüzünden Mekanı Neden Terk Ettiğini Paylaştı

Hayko Cepkin Eşiyle Gittiği Köfteci Yusuf'ta Yaşadıkları Yüzünden Mekanı Neden Terk Ettiğini Paylaştı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
14.05.2024 - 19:58

Sevilen şarkıcı Hayko Cepkin, eşiyle birlikte gittiği Köfteci Yusuf isimli restoranda yaşadıkları yüzünden ateş püskürdü.

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Hayko Cepkin geniş hayran kitlesi olan, sevilen bir sanatçı. Üstelik özünün sözünün bir olması onun daha da çok sevilmesine sebep oldu.

Hayko Cepkin geniş hayran kitlesi olan, sevilen bir sanatçı. Üstelik özünün sözünün bir olması onun daha da çok sevilmesine sebep oldu.

Uzun yıllar önce şehir hayatını bırakıp İzmir-Selçuk'taki bir çiftlikte yaşayan Hayko'yu birileri yine kızdırmış.

Uzun yıllar önce şehir hayatını bırakıp İzmir-Selçuk'taki bir çiftlikte yaşayan Hayko'yu birileri yine kızdırmış.

Eşi Aslı Kula ile birlikte İzmir Yolu üzerindeki Köfteci Yusuf'a giden şarkıcı, çalışanların kendisini rahatsız etmesi üzerine siparişini iptal edip mekanı terk etmiş.

Eşi Aslı Kula ile birlikte İzmir Yolu üzerindeki Köfteci Yusuf'a giden şarkıcı, çalışanların kendisini rahatsız etmesi üzerine siparişini iptal edip mekanı terk etmiş.

Hayko Cepki o olayın detaylarını Instagram paylaşımında bu şekilde anlattı 👇

Hayko Cepki o olayın detaylarını Instagram paylaşımında bu şekilde anlattı 👇

Bakalım Köfteci Yusuf'tan konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi?

Bakalım Köfteci Yusuf'tan konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi?
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