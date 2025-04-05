Hayatınızı Değiştirecek! Şekeri Hayatınızdan Çıkartmak İçin 10 Bilimsel Neden

Günümüzde kalp hastalıklarından ölüm riski 3 kat daha fazla. Bunun en büyük sebeplerden biri de şeker tüketimi. Şeker tüketimi, kan basıncı ve kalp hızını artırır. Bu da en tehlikeli durumlardan biri. Sağlığınız, yediğiniz bir çikolatadan daha değerli. Her zaman kıymetini bilin...