onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Hayatınızı Değiştirecek! Şekeri Hayatınızdan Çıkartmak İçin 10 Bilimsel Neden

etiket Hayatınızı Değiştirecek! Şekeri Hayatınızdan Çıkartmak İçin 10 Bilimsel Neden

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
05.04.2025 - 19:01

Şekeri bırakma fikrinin bile size ilk başta korkunç geldiğinin farkındayız. Ama bize güvenin, bu hayatınız için yaptığınız en büyük değişimlerden biri olacak. Önce küçük adımlar derken bir bakmışsınız şeker tüketmek aklınıza bile gelmiyor. Peki, şekeri bıraktıktan sonra hayatınızda değişecek şeylere gelin birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Beyaz dişler mazide kalmasın...

Şeker tüketmenin vücuda olan zararları saymakla bitmez. Ama bu işten en zararlı çıkan parçalarımızdan biri dişler! Şeker, ağızdaki bakterilerin asit üretmesine neden olur. Şekerli yiyecek tüketmek de bu asitin ağızda daha fazla kalması demek. İşte problem tam da burada başlıyor...

2. Modunuzun sürekli değişmesi İkizler burcu olduğunuz için değil...

Son derece leziz bir tatlıyı yedikten sonra önce büyük bir enerji patlaması yaşarsınız. Bu hissi herkes bilir. Fakat daha sonra bu enerji gitgide düşüşe geçer ve bir anda kendinizi aşırı halsiz ve yorgun hissedersiniz. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır... İşte bunun nedeni aşırı şeker tüketiminden kaynaklanıyor.

3. Dümdüz bir karın için vazgeçmeniz gerekenler sıralı tam liste: 1-Şeker.

Gün içinde 'Amaaan, ne olacak ya!' diyerek yaptığınız küçük kaçamaklar vücudunuzun tüm dengesini alt üst ediyor. Dümdüz bir karın için basit karbonhidratlar yerine lifli gıdalar tüketmenizi öneririz. Lifli gıdaların alınmasıyla, bağırsaktaki sağlıklı bakteriler düz bir karın için gece gündüz çalışıyor...

4. Fazla şeker tüketimi sağlığı tetikleyen en büyük unsurlardandır.

Maalesef ki, sağlıklı kalmak için hayatta feda etmememiz gereken şeylerden biri basit şeker... Uzun vadede sağlık problemlerine yol açtığı için ileride büyük problemlerle uğraşabilirsiniz. Bunlardan en önemlisi de diyabet. Şeker tüketimi, daha fazla insülin salgılanmasına ve insülin direnci gelişmesine neden olur. Bunun devamı ise tip 2 diyabete dönüşebilir.

5. Kalp hastalıklarını önlemek için şekeri hayatınızdan çıkarın!

Günümüzde kalp hastalıklarından ölüm riski 3 kat daha fazla. Bunun en büyük sebeplerden biri de şeker tüketimi. Şeker tüketimi, kan basıncı ve kalp hızını artırır. Bu da en tehlikeli durumlardan biri. Sağlığınız, yediğiniz bir çikolatadan daha değerli. Her zaman kıymetini bilin...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sağlıklı bir cilde sahip olmak mümkün!

Şeker, inflamasyonu yani sizi dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruyan sistemi tetikleyerek cildinizin bozulmasına neden olur. Ne kadar kaliteli ve pahalı ürün de kullanırsanız kullanın bunun tek çözümü vücudunuzu içerden fethetmek. 60 yaşınızda bile parlayan bir cilt için şekerden uzak durun...

7. Geceleri koyunları saymanıza gerek kalmaz...

Gün içinde yorgunluğunuzu atsın diye tükettiğiniz şekerler aslında sizi daha çok tembelliğe sürüklüyor... Çünkü ilave şeker kortizol hormonunu serbest bırakarak, uyku düzeninizi olumsuz etkiler. Aslında bir o tarafa, bir bu tarafa döndüğünüz gecelerin nedeni overthink değil fazla şeker tüketimi!

8. B12 buradan koşarak uzaklaştı bile...

Durmadan şeker tükettiğiniz bir beslenme düzeninin hafızanızı olumsuz etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü? Beyin hücrelerinin arasındaki iletişime en çok zarar veren etken şeker tüketimin fazla olması. Şeker tüketimini azaltarak hafızanızın güçlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

9. Bağışıklık sisteminiz size bir şeyler anlatıyor...

Şeker, bağışıklık sisteminiz için için çalışan tüm sisteme düşman olarak vücuda sızıp, sizi hastalıklara karşı savunmasız bırakan bir haindir! Şekeri kestiğinizde daha az hasta olduğunuza şahit olacaksınız. Yani özellikle kışın sürekli hasta oluyorsanız, kendinizi bir sorgulayın bakalım.

10. Tatlı krizleriniz de kendiliğinden yok olacak...

Biraz da gerçekler, şekeri bırakmaya çalıştığınız o ilk dönem size kabus gibi gelecek.  Her an aklınızda baka bir tatlının görseli dolanırken, bir bakmışsınız kendiliğinden yok olmuş bile! Tatlı kriziniz geldiğinde meyve yiyin. Bir noktadan sonra bu durum sizi mutlu edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın