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Hayatınızda Radikal Bir Karar Vermek İçin Düşünmeye İhtiyaç Duyduğunuzda Bu 14 Şarkıyı Dinleyin!

etiket Hayatınızda Radikal Bir Karar Vermek İçin Düşünmeye İhtiyaç Duyduğunuzda Bu 14 Şarkıyı Dinleyin!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 19:53

Bazen hayatımızın bazı evrelerinde yaşamımızı tümden etkileyecek önemli kararlar vermek durumunda kalabiliriz. Bu zamanlarda aklımızı toparlayacak, bizi rahatlatacak şarkılara ihtiyaç duyarız. İşte onlardan birkaçı 👇

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1. Sometimes I Wonder

2. Ruby Haunt - Glory (Official Video)

3. Locale

4. A Quiet Evening

5. Dinosaur

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6. Erik

7. Ruby Haunt - Sorry, Sabrina

8. metahesh - the end is the beginning

9. Alaskan Tapes - Notes

10. Who Will Stop the Rain

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11. øneheart x reidenshi - snowfall

12. 4AM (Acoustic Version) - Derivakat [OFFICIAL LYRIC M/V]

13. ghost choir 👻🎵

14. Fairy Fountain (from The Legend of Zelda series) [Koji Kondo] // Amy Turk, Harp

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