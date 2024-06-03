Hayatınızda Radikal Bir Karar Vermek İçin Düşünmeye İhtiyaç Duyduğunuzda Bu 14 Şarkıyı Dinleyin!
Hayatınızda Radikal Bir Karar Vermek İçin Düşünmeye İhtiyaç Duyduğunuzda Bu 14 Şarkıyı Dinleyin!
Bazen hayatımızın bazı evrelerinde yaşamımızı tümden etkileyecek önemli kararlar vermek durumunda kalabiliriz. Bu zamanlarda aklımızı toparlayacak, bizi rahatlatacak şarkılara ihtiyaç duyarız. İşte onlardan birkaçı 👇
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1. Sometimes I Wonder
2. Ruby Haunt - Glory (Official Video)
3. Locale
4. A Quiet Evening
5. Dinosaur
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6. Erik
7. Ruby Haunt - Sorry, Sabrina
8. metahesh - the end is the beginning
9. Alaskan Tapes - Notes
10. Who Will Stop the Rain
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