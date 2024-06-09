Hayatını Değiştirecek Süpürge Hangisi?
Hayatını Değiştirecek Süpürge Hangisi?
Birgün hayatına bir süpürge girecek ve her şeyi değiştirecek. İşte o süpürgenin hangisi olduğunu öğrenmek ister misin?
Haydi teste o zaman!
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1. Öncelikle evinin büyüklüğünü öğrenelim mi?
2. Peki evde en sık hangi yüzeyleri temizliyorsun?
3. Şimdi de evde evcil hayvanın olup olmadığını öğrenelim mi?
4. O zaman söyle bakalım, evi süpürürken ne kadar zaman harcıyorsun?
5. Bir de ne sıklıkla temizlik yaptığını öğrenebilir miyiz?
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