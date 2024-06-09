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Hayatını Değiştirecek Süpürge Hangisi?

etiket Hayatını Değiştirecek Süpürge Hangisi?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 12:31

Birgün hayatına bir süpürge girecek ve her şeyi değiştirecek. İşte o süpürgenin hangisi olduğunu öğrenmek ister misin? 

Haydi teste o zaman! 

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1. Öncelikle evinin büyüklüğünü öğrenelim mi?

2. Peki evde en sık hangi yüzeyleri temizliyorsun?

3. Şimdi de evde evcil hayvanın olup olmadığını öğrenelim mi?

4. O zaman söyle bakalım, evi süpürürken ne kadar zaman harcıyorsun?

5. Bir de ne sıklıkla temizlik yaptığını öğrenebilir miyiz?

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6. Peki sence bir süpürgede bunlardan hangisi daha önemli?

7. Bir süpürgedeki teknolojik özellikler senin için ne kadar önemli diye sorsak?

8. Son olarak söyle bakalım, evinizde süpürgeyi en sık kim kullanıyor?

Philips HomeRun 7000 Serisi Aqua XU7100/02!

Philips HomeRun 7000 Serisi Aqua XU7100/02!

Güçlü emiş gücü ve kompakt tasarımı ile dikkat çeker. Küçük ve orta büyüklükteki evler için idealdir. Hem halı hem de sert zeminlerde etkili temizlik sağlar. Minimum bakım gerektirir ve günlük kullanım için pratiktir. Yani kısacası hayatını değiştirecek o süpürge bu!

Philips Aquatrio 9000!

Philips Aquatrio 9000!

Sessiz çalışma özelliği ve güçlü performansı ile öne çıkar. Orta büyüklükteki evler için idealdir. Hem halı hem de sert zeminlerde mükemmel sonuçlar verir. Evcil hayvan sahipleri için uygundur. Orta düzeyde teknolojik özelliklere ve makul bir fiyat aralığına sahiptir. Yani kısacası hayatını değiştirecek o süpürge bu!

Philips Aquaplus 8000!

Philips Aquaplus 8000!

En son teknolojiye sahip, kablosuz ve hafif süpürge. Büyük evler ve yoğun kullanım için mükemmeldir. Hem halı hem de sert zeminlerde üstün performans sunar. Su filtreleme sistemi ve çoklu yüzey başlıkları ile donatılmıştır. Bakımı biraz daha zaman alabilir, ancak performansı çok yüksektir. Yani kısacası hayatını değiştirecek o süpürge bu!

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