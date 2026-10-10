"Hayatımda Yaptığım En Güzel Şey" Demişti: Atilla Taş Kızı Sezen’i Anlatırken Gözyaşlarını Tutamadı

Atilla Taş’ın kızı için söylediği sözler şimdi çok daha hüzünlü. 34 yaşındaki Sezen Taş’ın vefatının ardından sanatçının geçmişte kızını anlattığı bir konuşma yeniden gündeme geldi. Henüz genç yaşta baba olan Taş, Sezen’e duyduğu sevgiyi anlatırken gözyaşlarına hâkim olamamıştı. Kızını hayatında yaptığı en güzel şey olarak tanımlayan sanatçı, iki torunundan da bahsetmişti. Gelin, Taş’ın kızını sevgiyle anlattığı o sözlere bakalım.