"Hayatımda Yaptığım En Güzel Şey" Demişti: Atilla Taş Kızı Sezen’i Anlatırken Gözyaşlarını Tutamadı
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Atilla Taş’ın kızı için söylediği sözler şimdi çok daha hüzünlü. 34 yaşındaki Sezen Taş’ın vefatının ardından sanatçının geçmişte kızını anlattığı bir konuşma yeniden gündeme geldi. Henüz genç yaşta baba olan Taş, Sezen’e duyduğu sevgiyi anlatırken gözyaşlarına hâkim olamamıştı. Kızını hayatında yaptığı en güzel şey olarak tanımlayan sanatçı, iki torunundan da bahsetmişti. Gelin, Taş’ın kızını sevgiyle anlattığı o sözlere bakalım.
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Atilla Taş, “Ham Çökelek” ile tanıdığımız, yıllar boyunca farklı alanlarda karşımıza çıkan isimlerden biri.
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Atilla Taş, ilk evliliğini ve baba olduğu yılları “17 yaşında evlendim, 18 yaşında baba oldum” sözleriyle anlatmıştı.
Kızından bahsederken gözyaşlarını tutamayan Atilla Taş, “Hayatımda yaptığım en güzel şey” demişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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