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"Hayatımda Yaptığım En Güzel Şey" Demişti: Atilla Taş Kızı Sezen’i Anlatırken Gözyaşlarını Tutamadı

"Hayatımda Yaptığım En Güzel Şey" Demişti: Atilla Taş Kızı Sezen’i Anlatırken Gözyaşlarını Tutamadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 16:01
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Atilla Taş’ın kızı için söylediği sözler şimdi çok daha hüzünlü. 34 yaşındaki Sezen Taş’ın vefatının ardından sanatçının geçmişte kızını anlattığı bir konuşma yeniden gündeme geldi. Henüz genç yaşta baba olan Taş, Sezen’e duyduğu sevgiyi anlatırken gözyaşlarına hâkim olamamıştı. Kızını hayatında yaptığı en güzel şey olarak tanımlayan sanatçı, iki torunundan da bahsetmişti. Gelin, Taş’ın kızını sevgiyle anlattığı o sözlere bakalım.

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Atilla Taş, “Ham Çökelek” ile tanıdığımız, yıllar boyunca farklı alanlarda karşımıza çıkan isimlerden biri.

Atilla Taş, “Ham Çökelek” ile tanıdığımız, yıllar boyunca farklı alanlarda karşımıza çıkan isimlerden biri.

90’ların sonunda müzik dünyasına adım atan Atilla Taş, “Ham Çökelek” şarkısıyla geniş kitlelere ulaştı. Şarkıları ve televizyon ekranlarındaki neşeli tavırlarıyla tanıdığımız sanatçı, sonraki yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geldi. Ancak onun hayatında müzik kariyerinden ve şöhretten önce başlayan bir hikâye vardı: Babalık. Taş, henüz çok gençken kızı Sezen’i kucağına almıştı.

Atilla Taş, ilk evliliğini ve baba olduğu yılları “17 yaşında evlendim, 18 yaşında baba oldum” sözleriyle anlatmıştı.

Atilla Taş, ilk evliliğini ve baba olduğu yılları “17 yaşında evlendim, 18 yaşında baba oldum” sözleriyle anlatmıştı.

Sanatçının İlkay Sarıköse ile evliliğinden kızı Sezen Taş dünyaya geldi. Anne ve babasının evliliği daha sonra sona eren Sezen, büyüyüp kendi ailesini kurdu ve iki çocuk annesi oldu. Atilla Taş da böylece torun sevgisini yaşadı. Sezen’in 8 Ekim’de hayatını kaybetmesinin ardından, babasının onu anlatırken söylediği sevgi dolu sözler geride kalan hatıralardan biri oldu.

Kızından bahsederken gözyaşlarını tutamayan Atilla Taş, “Hayatımda yaptığım en güzel şey” demişti.

Geçmişteki konuşmasında Sezen’e duyduğu sevgiyi dile getiren sanatçı, kızıyla ne kadar gurur duyduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

“Kızım için söyleyebileceğim, hayatımda yaptığım en güzel şey. Evladım diye demiyorum, o kadar şanslıyım ki. İki de güzel torun verdi bana. Çok seviyorum onu.”

Bu ifadeleri kullanırken gözyaşlarına hâkim olamayan Taş’ın, kızını anlatırken yaşadığı duygusal anlar, Sezen’in kaybının ardından yeniden hüzünlendirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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