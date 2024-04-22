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Hayatı Yaşadıkça Öğrenilen Birbirinden Zor 18 Yaşam Dersi Ufkunuzu Açacak

Hayatı Yaşadıkça Öğrenilen Birbirinden Zor 18 Yaşam Dersi Ufkunuzu Açacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 15:01

Hayat adeta gizli derslerle dolu bir hikaye gibi akıp gidiyor. Bu sürede birçok insanın öğrendiği birbirinden değerli dersler oluyor. Bugün, yaşamlarında öğrendikleri 18 hayat dersini paylaşan kişilere bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Sen üzgünken bir başkası gelip seni tekmelemeyi dört gözle bekliyor olacak."

2. "Hayatta, işin ve yaşamın arasında bir denge kurmak çok önemli bir özellik."

2. "Hayatta, işin ve yaşamın arasında bir denge kurmak çok önemli bir özellik."

'Yaşamına ve sevdiklerine ayırman gereken zamanı işe ayırmaya başladığında bu değişimden en çok etkilenen hep ailen oluyor.'

3. "Sana saygı duymayan insanlarla boşa zaman harcama..."

4. "Sosyal yeteneklere sahip olmak da bir yetenek. Kesinlikle öğrenilmesi gerek."

5. "Başka insanlarda 'kendini bulmayı' beklemeyi kes ve kendine odaklan."

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6. "Gerçek hazine sağlıklı olmaktır."

6. "Gerçek hazine sağlıklı olmaktır."

7. "Kıskançlık zevki öldüren en büyük etkendir."

7. "Kıskançlık zevki öldüren en büyük etkendir."

'Asla kendini başkalarıyla kıyaslama.'

8. "Neye, ne zaman tepki vereceğini öğrenmek zaman alıyor ama bir kez öğrendiğinde hayat çok daha kolay akıyor."

9. "Sigara içmek sağlığını mahvetmene değmez."

9. "Sigara içmek sağlığını mahvetmene değmez."

'Sağlık geri gelmiyor ve sigaranın hiçbir faydası yok.'

10. "Kimse seni ve ne yaptığını umursamıyor. Hayatının tadını çıkar."

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11. "İş yerinde bağlılık asla ödüllendirilmez. Sadece kullanılır."

12. "Yarının asla garantisi yok. Hayatının ve çevrendekilerin değerini bil."

12. "Yarının asla garantisi yok. Hayatının ve çevrendekilerin değerini bil."

'Kocam öldükten sonra bunun farkına vardım ve o zamandan itibaren hayatımı çok daha değerli görüyorum.'

13. "Kazandığının yarısı ile yaşamayı öğrendim. Özellikle de Covid dönemi yaşadığım sıkıntılar sonrası..."

13. "Kazandığının yarısı ile yaşamayı öğrendim. Özellikle de Covid dönemi yaşadığım sıkıntılar sonrası..."

14. "Sen hayatını kendin için daha iyi hale getirmeye karar veresiye kadar ne yazık ki hiçbir şey değişmeyecek."

14. "Sen hayatını kendin için daha iyi hale getirmeye karar veresiye kadar ne yazık ki hiçbir şey değişmeyecek."

15. "Fatura geldiği an öde ve asla erteleme."

15. "Fatura geldiği an öde ve asla erteleme."

'Bir keresinde iş görüşmemin olduğu gün internetim kesilmişti ve görüşme yapmak için bilgisiyarımla kafeye koşmam gerekti...'

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16. "Sana arkadaşca davranan herkes arkadaşın değil..."

16. "Sana arkadaşca davranan herkes arkadaşın değil..."

17. "Menajer koltuğunda oturan kişilerin çoğu, çok başarılı oldukları için değil hayattaki her şey yerine işi tercih ettikleri için oradalar."

17. "Menajer koltuğunda oturan kişilerin çoğu, çok başarılı oldukları için değil hayattaki her şey yerine işi tercih ettikleri için oradalar."

'Bazı insanlar o kadar fakir ki tek sahip oldukları para...'

18. "Yapılması gereken her şeyi yapsan da, bazı insanlar onları sevdiğin kadar seni asla sevmeyecek."

18. "Yapılması gereken her şeyi yapsan da, bazı insanlar onları sevdiğin kadar seni asla sevmeyecek."

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Konuşmasak olmaz

19- hiç kimse için üzülmeye, intihara, kendini paralamaya değmez zaten sevseydi gitmezdi 20 -) unutmaki bu hayata 1 defa geliyoruz ona göre yaşa 21-) bu haya... Devamını Gör