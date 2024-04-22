Hayatı Yaşadıkça Öğrenilen Birbirinden Zor 18 Yaşam Dersi Ufkunuzu Açacak
Hayatı Yaşadıkça Öğrenilen Birbirinden Zor 18 Yaşam Dersi Ufkunuzu Açacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayat adeta gizli derslerle dolu bir hikaye gibi akıp gidiyor. Bu sürede birçok insanın öğrendiği birbirinden değerli dersler oluyor. Bugün, yaşamlarında öğrendikleri 18 hayat dersini paylaşan kişilere bakacağız.
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1. "Sen üzgünken bir başkası gelip seni tekmelemeyi dört gözle bekliyor olacak."
2. "Hayatta, işin ve yaşamın arasında bir denge kurmak çok önemli bir özellik."
3. "Sana saygı duymayan insanlarla boşa zaman harcama..."
4. "Sosyal yeteneklere sahip olmak da bir yetenek. Kesinlikle öğrenilmesi gerek."
5. "Başka insanlarda 'kendini bulmayı' beklemeyi kes ve kendine odaklan."
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6. "Gerçek hazine sağlıklı olmaktır."
7. "Kıskançlık zevki öldüren en büyük etkendir."
8. "Neye, ne zaman tepki vereceğini öğrenmek zaman alıyor ama bir kez öğrendiğinde hayat çok daha kolay akıyor."
9. "Sigara içmek sağlığını mahvetmene değmez."
10. "Kimse seni ve ne yaptığını umursamıyor. Hayatının tadını çıkar."
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11. "İş yerinde bağlılık asla ödüllendirilmez. Sadece kullanılır."
12. "Yarının asla garantisi yok. Hayatının ve çevrendekilerin değerini bil."
13. "Kazandığının yarısı ile yaşamayı öğrendim. Özellikle de Covid dönemi yaşadığım sıkıntılar sonrası..."
14. "Sen hayatını kendin için daha iyi hale getirmeye karar veresiye kadar ne yazık ki hiçbir şey değişmeyecek."
15. "Fatura geldiği an öde ve asla erteleme."
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16. "Sana arkadaşca davranan herkes arkadaşın değil..."
17. "Menajer koltuğunda oturan kişilerin çoğu, çok başarılı oldukları için değil hayattaki her şey yerine işi tercih ettikleri için oradalar."
18. "Yapılması gereken her şeyi yapsan da, bazı insanlar onları sevdiğin kadar seni asla sevmeyecek."
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19- hiç kimse için üzülmeye, intihara, kendini paralamaya değmez zaten sevseydi gitmezdi 20 -) unutmaki bu hayata 1 defa geliyoruz ona göre yaşa 21-) bu haya... Devamını Gör