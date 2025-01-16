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Hayatı Ciddiye Alma Seviyene Göre Sana Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Hayatı Ciddiye Alma Seviyene Göre Sana Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 21:23

Hayatı ne kadar ciddiye alıyorsun? Bu, herkes için farklı bir yolculuk! Kimimiz akışına bırakıyor, kimimiz her detayı planlıyor. Peki, senin bu hayata bakış açına en uygun şarkı hangisi? Hadi cevaplarınla ruhunu yansıtan o şarkıyı bulalım!

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1. Ne sıklıkla egzersiz yapıyorsun?

2. Günde ne kadar su içiyorsun?

3. Herkesin vazgeçilmezi olan fast food! Peki ya sen ne kadar tüketiyorsun?

4. Uyku düzenin nasıl peki?

5. Stresli durumlarla nasıl başa çıkarsın?

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6. Düzenli olarak doktor kontrolü yaptırıyor musun?

7. Ne sıklıkla taze meyve ve sebzeler tüketiyorsun?

8. Kendi kendine tedavi yöntemleri uyguladığın oldu mu?

Don't Worry Be Happy

9. Whatevet It Takes

Gülümse

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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