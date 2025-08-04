"Hayallerim Var Benim, Yürümek İstiyorum" Mustafa'nın Yarım Kalan Çocukluğunu Birlikte Tamamlayalım

'Ben DMD hastasıyım. Yani kaslarım, zamanla gücünü kaybediyor. Ama bu, hayallerimden, gülümsememden ya da mücadelemden hiçbir şey eksiltmiyor.'

7 yaşındaki Mustafa, bir DMD savaşçısı. Bu hastalığın bir gen tedavisi var fakat ilaçları, dünyanın en pahalı ilacı. Gelin, Mustafa'ya bir umut olmak için onun hikayesini yakından öğrenelim, bir yardım eli de biz uzatalım.