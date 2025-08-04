"Hayallerim Var Benim, Yürümek İstiyorum" Mustafa'nın Yarım Kalan Çocukluğunu Birlikte Tamamlayalım
'Ben DMD hastasıyım. Yani kaslarım, zamanla gücünü kaybediyor. Ama bu, hayallerimden, gülümsememden ya da mücadelemden hiçbir şey eksiltmiyor.'
7 yaşındaki Mustafa, bir DMD savaşçısı. Bu hastalığın bir gen tedavisi var fakat ilaçları, dünyanın en pahalı ilacı. Gelin, Mustafa'ya bir umut olmak için onun hikayesini yakından öğrenelim, bir yardım eli de biz uzatalım.
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"Bu umut yolculuğunda elimden tutar mısınız?"
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Mustafa için düzenlenen yardım kampanyasına nasıl katılabilirsiniz?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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