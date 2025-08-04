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"Hayallerim Var Benim, Yürümek İstiyorum" Mustafa'nın Yarım Kalan Çocukluğunu Birlikte Tamamlayalım

"Hayallerim Var Benim, Yürümek İstiyorum" Mustafa'nın Yarım Kalan Çocukluğunu Birlikte Tamamlayalım

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 08:18

'Ben DMD hastasıyım. Yani kaslarım, zamanla gücünü kaybediyor. Ama bu, hayallerimden, gülümsememden ya da mücadelemden hiçbir şey eksiltmiyor.' 

7 yaşındaki Mustafa, bir DMD savaşçısı. Bu hastalığın bir gen tedavisi var fakat ilaçları, dünyanın en pahalı ilacı. Gelin, Mustafa'ya bir umut olmak için onun hikayesini yakından öğrenelim, bir yardım eli de biz uzatalım.

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"Bu umut yolculuğunda elimden tutar mısınız?"

"Bu umut yolculuğunda elimden tutar mısınız?"

7 yaşındaki Mustafa, DMD kas hastalığına yakalandı. Yani, kasları zamanla gücünü kaybediyor. Fakat bu durum, Mustafa'nın hayallerinden, gülümsemesinden vazgeçmesine neden olmamış. 

Farkındalık için açılan sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Mustafa, her birimizin desteğiyle biraz daha güçlendiğini söylüyor. 

'Hayatımda zorluklar var, evet… Ama ben güçlü kalmaya çalışıyorum. Çünkü umut varsa, her şey mümkün.'

Mustafa için düzenlenen yardım kampanyasına nasıl katılabilirsiniz?

Mustafa için düzenlenen yardım kampanyasına nasıl katılabilirsiniz?

Siz de 'bu dünya birlikte güzelleşir.' diyorsanız, bir çocuğun hayallerine giden yolda elinden tutmak isterseniz, Mustafa'ya destek olabilirsiniz. 

Mustafa'ya destek olmak için açılan sosyal medya hesabına buradan ulaşabilir, gerekli bilgileri buradan alabilirsiniz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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