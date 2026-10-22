2000'lerin Efsane Pop Şarkılarını Sadece Tek Bir Karesinden Tanıyabilecek misin?
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2000’ler pop müziği denince kafanda bir anda renkli klipler, unutulmaz danslar ve daha ilk saniyesinde tanıdığın melodiler canlanıyorsa doğru yerdesin! Bu kez kulağına değil, hafızana güvenmen gerekecek. Bakalım efsane kliplerden aldığımız tek bir kare sana şarkının adını hatırlatmaya yetecek mi? 👀🎶
1. Doğu yaylılarıyla surf-gitarı harmanlayıp 2000'lerin dans-pop çıtasını belirleyen ve Britney Spears'a kariyerinin tek Grammy ödülünü kazandıran şarkı hangisiydi?
2. Kırdığı küresel izlenme rekorları ve avangart stiliyle 2000'lerin sonunda Lady Gaga'yı yaşayan bir pop ikonuna dönüştüren milat şarkı hangisiydi?
3. İnternet çağının ilk kitlesel viral dans akımlarından birini başlatıp pop kültür diline yerleşen koreografisiyle çığır açan Beyoncé hiti hangisiydi?
4. Bu Outkast şarkısı hangisiydi?
5. Dönemin sansür kurumlarını ve Amerikan medyasını topa tutarak hip-hop kültürünü küresel popun tam merkezine oturtan Eminem klasiği hangisiydi?
6. 55'ten fazla ülkede zirveye oturarak 2000'lerin Latin-pop patlamasını simgeleyen Shakira hiti hangisiydi?
7. İngiltere listelerinde 10 hafta zirvede kaldığı yaz ülkede rekor seller yaşanınca basında adına "lanet" teorileri üretilen o devasa Rihanna hiti hangisiydi?
8. Nakaratıyla nörologların "beyinden çıkmayan şarkılar" araştırmalarına konu olan Kylie Minogue fenomeni hangisiydi?
9. Kravat-atlet modasıyla bir neslin sokak stilini değiştirip dönemin cilalı pop ikonlarına karşı pop-punk isyanını başlatan Avril Lavigne çıkış şarkısı hangisiydi?
10. Şarkıcının tek hitlik bir mucize olmadığını kanıtlayarak 2000'lerin sonundaki devasa radyo popu hakimiyetini başlatan Katy Perry parçası hangisiydi?
11. Britney Spears ayrılığı sonrası dönemin en büyük pop-magazin hesaplaşmasına dönüşürken 2000'lerin fütüristik R&B sound'una yön veren Justin Timberlake şarkısı hangisiydi?
12. Dört farklı kadın yıldızı bir araya getirip radyo rekorları kıran ve 2000'ler başında kabare estetiğini ana akıma taşıyan Christina Aguilera vokalli dev prodüksiyon hangisiydi?
13. Müzik endüstrisinin dijital dönüşümünde tarihte yasal olarak 1 milyon dijital indirmeye ulaşan ilk şarkı unvanını alan Gwen Stefani parçası hangisiydi?
14. ABBA sample'ıyla aynı anda 41 ülkenin listelerinde 1 numaraya oturup Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Madonna klasiği hangisiydi?
15. The Black Eyed Peas şarkısı hangisiydi?
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