Hayalindeki Evi Tasarla, Eksik Olan Şeyi Biz Söyleyelim!
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Evin nasıl olurdu diye hiç düşündün mü? Büyük bir balkon mu, sıcacık bir salon mu, yoksa kimsenin dokunamadığı özel bir köşe mi? Hayalindeki evi tasarlarken yaptığın seçimler, aslında yaşam tarzınla ilgili küçük ipuçları veriyor olabilir. Bakalım senin evinde hangi detay eksik kalmış?
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1. Öncelikle evin dış cephesiyle başlayalım. Evinin dışarıdan nasıl görünmesini istersin?
2. Evin konumunu neresi olsun?
3. Evimde akıllı teknolojiler olmazsa yaşayamam, her şeyi telefonumdan kontrol etmeliyim!
4. Evinin banyosunu tasarlıyoruz! Duşta geçirdiğin süreyi ve su sıcaklığını nasıl dengelersin?
5. Evini inşa ederken bütçenin ciddi bir kısmını dış cephe yalıtımına ve çift cam teknolojisine harcamaya hazır mısın?
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6. Evin ruhunu yansıtacak o imza parça hangisi?
7. Evinin bahçesine veya balkonuna, kendi yetiştirdiğin sebzeler için organik bir sera kurmak ister misin?
8. Evinin beyaz eşyalarını seçerken üzerindeki 'A+++ Enerji Tasarrufu' etiketine ne kadar önem verirsin?
Sizin evinizde eksik olan şey: Güneş enerjisi paneli ve yalıtım!
Sizin Evinizde Eksik Olan Şey: Elektrifikasyon ve Isı Pompası!
Evinizde Eksik Olan Şey: Yenilenebilir Enerji Bilinci ve Yeşil Tarife!
Sizin Evinizde Eksik Olan Şey: Kömürden Çıkış Planı!
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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