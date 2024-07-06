Hayalindeki Düğüne Göre İlk Dans Şarkını Söylüyoruz!
Hayalindeki Düğüne Göre İlk Dans Şarkını Söylüyoruz!
İlk dansını hangi şarkıyla yapmak istediğini hiç düşündün mü? İşte bu test, hayal ettiğin o özel anın müziğini keşfetmene yardımcı olacak!
Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Hayalindeki düğün atmosferi nasıl olmalı?
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2. Düğünün için bir mevsim seç.
3. Şimdi de bir düğün pastası seç.
4. Düğün yerini de seçer misin?
5. Bir düğün arabası seçmeni istiyoruz!
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