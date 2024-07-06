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Hayalindeki Düğüne Göre İlk Dans Şarkını Söylüyoruz!

etiket Hayalindeki Düğüne Göre İlk Dans Şarkını Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 18:01

İlk dansını hangi şarkıyla yapmak istediğini hiç düşündün mü? İşte bu test, hayal ettiğin o özel anın müziğini keşfetmene yardımcı olacak!

Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Hayalindeki düğün atmosferi nasıl olmalı?

2. Düğünün için bir mevsim seç.

3. Şimdi de bir düğün pastası seç.

4. Düğün yerini de seçer misin?

5. Bir düğün arabası seçmeni istiyoruz!

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6. Düğünün sonunda bekarlara fırlatılacak gelin çiçeğini seç.

7. Şimdi de bir damatlık seç!

8. Son olarak, hangi gelinlik daha güzel?

Ed Sheeran - Thinking Out Loud (Official Music Video)

John Legend - All of Me (Official Video)

Eda Baba - Her Şey Seninle Güzel

Bana Ellerini Ver - Özdemir Erdoğan

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