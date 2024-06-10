Havuz ve Deniz Keyfiniz Kabus Olmasın: Bu Belirtiler Varsa Hemen Doktora Görünün!
Havuz ve Deniz Keyfiniz Kabus Olmasın: Bu Belirtiler Varsa Hemen Doktora Görünün!
Havuz ve deniz sezonu açıldı. Bu aylarda enfeksiyonlara karşı çok dikkat etmek gerekiyor. Havuz ve denizler birçok mikrobu barındırıyor. Uzmanlar özellikle bu iki yerden bulaşan dış kulak iltihabına karşı uyarıyor.
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Bu belirtileri olanların doktora görünmesi gerektiği belirtiliyor.
Yazın gelmesiyle yüzme aktivitelerinin artmasına bağlı olarak daha sık görülmeye başlanıyor.
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. Enver Ferruh İnan'dan Uyarı!
Tedavi süreci hakkında bilgi veren İnan, şunları kaydetti:
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