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Havuz ve Deniz Keyfiniz Kabus Olmasın: Bu Belirtiler Varsa Hemen Doktora Görünün!

Havuz ve Deniz Keyfiniz Kabus Olmasın: Bu Belirtiler Varsa Hemen Doktora Görünün!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.06.2024 - 22:46

Havuz ve deniz sezonu açıldı. Bu aylarda enfeksiyonlara karşı çok dikkat etmek gerekiyor. Havuz ve denizler birçok mikrobu barındırıyor. Uzmanlar özellikle bu iki yerden bulaşan dış kulak iltihabına karşı uyarıyor.

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Tatiliniz Zehir Olmasın!

Tatiliniz Zehir Olmasın!

Sıcaklıkların artmasıyla plajlarda da insan kalabalığı arttı. Uzmanlar havuz ve deniz keyfi yaparken dikkat edilmesi gereken sağlık risklerine de dikkat çekiyorlar.

Bu belirtileri olanların doktora görünmesi gerektiği belirtiliyor.

Bu belirtileri olanların doktora görünmesi gerektiği belirtiliyor.

Dış kulak iltihabının belirtleri arasında yüzme sonrası kaşıntı, ağrı, kulakta dolgunluk hissi, akıntı, şişlik, kızarıklık, ateş ve işitme kaybı yer alıyor.

Yazın gelmesiyle yüzme aktivitelerinin artmasına bağlı olarak daha sık görülmeye başlanıyor.

Yazın gelmesiyle yüzme aktivitelerinin artmasına bağlı olarak daha sık görülmeye başlanıyor.

Dış kulak iltihabı, kulak kanalı deriside tipik olarak bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur. Bu iltihaba neden olan bakteriler ıslak ve nemli ortamlarda rahatlıkla çoğalabiliyor.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. Enver Ferruh İnan'dan Uyarı!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. Enver Ferruh İnan'dan Uyarı!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. Enver Ferruh İnan, ''Dalmanın artırdığı dış kulak cildi tahrişleri, yüksek çevre ısısı ve nemi, kulağımıza soktuğumuz kulak pamuğu gibi yabancı cisimler ve bakterilere marız kalma dış kulak enfeksiyon riskini artırmaktadır.'' uyarısında bulundu.

Tedavi süreci hakkında bilgi veren İnan, şunları kaydetti:

Tedavi süreci hakkında bilgi veren İnan, şunları kaydetti:

''Muayene ve tetkikler sonrasında helim tarafından verilen tedavinin uygulanması durumunda hastalık 7-10 gün içinde tedavi edilmektedir. Tedavide ağızdan alınan ilaçların yanı sıra kulak damlaları da kullanılmaktadır. Yazın tadını çıkardığımız bugünlerde tatilinizin zehir olmaması için kulağınızı sudan korumaya dikkat edin ve kulağınızı kulak pamuğu gibi yabancı cisimler sokmayın.''

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