8 Soruda Sana En Çok Yakışacak Yaz Kombinini Hazırlıyoruz!

Yazın dar giyinmeyi kimse sevmez ve biz de dar giyinmeni önermiyoruz açıkçası. Çünkü sıcak havalarda rahat hareket edebilmek ve serinleyebilmek önemli. Bunun için beyaz, bol ve ince bir keten gömlek ile rahat hareket edebileceğin bir kot şort tercih edebilirsin. Tabii güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğünü de yanına almayı unutma!