8 Soruda Sana En Çok Yakışacak Yaz Kombinini Hazırlıyoruz!
8 Soruda Sana En Çok Yakışacak Yaz Kombinini Hazırlıyoruz!
Yaz gelirken cıvıl cıvıl havalara cıvıl cıvıl kombinler yakışır! Hem rahat hissetmek hem de çok şık görünmek için sana kombin hazırlayacağız. Sorulara cevap vererek hemen yaz kombinini gör!
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1. Başlayalım! Arkadaşlarınla son zamanlarda aran nasıl?
2. Kendini ne kadar çılgın görüyorsun?
3. Yaz mevsiminin ayak sesleri duyulmaya başlandı! 🌞 Peki senin yazın yapacağın ilk aktivite ne olacak?
4. Peki yazın daha çok hangi renkleri tercih ediyorsun?
5. Yaz tatilinde nereye gitmeyi planlıyorsun?
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