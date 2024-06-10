Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
8 Soruda Sana En Çok Yakışacak Yaz Kombinini Hazırlıyoruz!

etiket 8 Soruda Sana En Çok Yakışacak Yaz Kombinini Hazırlıyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 16:01

Yaz gelirken cıvıl cıvıl havalara cıvıl cıvıl kombinler yakışır! Hem rahat hissetmek hem de çok şık görünmek için sana kombin hazırlayacağız. Sorulara cevap vererek hemen yaz kombinini gör!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Başlayalım! Arkadaşlarınla son zamanlarda aran nasıl?

2. Kendini ne kadar çılgın görüyorsun?

3. Yaz mevsiminin ayak sesleri duyulmaya başlandı! 🌞 Peki senin yazın yapacağın ilk aktivite ne olacak?

4. Peki yazın daha çok hangi renkleri tercih ediyorsun?

5. Yaz tatilinde nereye gitmeyi planlıyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Yoğun bir iş gününden sonra nasıl rahatladığını öğrenebilir miyiz?

7. Söyle bakalım, bir akşam yemeği planlarken nasıl bir seçim yaparsın?

7. Söyle bakalım, bir akşam yemeği planlarken nasıl bir seçim yaparsın?

8. Son sorudayız! Yaz mevsiminin en güzel yanı sana göre bunlardan hangisi?

Yaz kombinin hazır!

Yaz kombinin hazır!

Yaz mevsiminde akla gelen ilk renklerden biri şüphesiz beyaz oluyor. Tiril tiril, hafif ve şık bir beyaz elbise ile beraber siyah bir çanta kullanabilir ve renk eşitliği sağlamak için siyah bir güneş gözlüğü kullanabilirsin. Ayakkabı seçimini sana bıraktık anca bizim gönlümüz beyaz, hafif ve rahat bir spor ayakkabıdan yana olacak!

Yaz kombinin hazır!

Yaz kombinin hazır!

Yaz mevsimi denince akla sıcaklar gelmesin, hava bazen öyle tatlı eser ki eve giresin bile gelmez. İşte böyle havalarda giyebileceğin rahat, krem rengi ve hafif bir keten elbise, bu havalara yakışacak cinsten. Siyah ve küçük bir omuz çantası, gün içinde ihtiyacın olan şeyleri yanında taşımanı sağlayacak. Güneşten korunmak için güneş kremini sürmeyi ve gözlüğünü takmayı unutma! 😎

Yaz kombinin hazır!

Yaz kombinin hazır!

Yazın dar giyinmeyi kimse sevmez ve biz de dar giyinmeni önermiyoruz açıkçası. Çünkü sıcak havalarda rahat hareket edebilmek ve serinleyebilmek önemli. Bunun için beyaz, bol ve ince bir keten gömlek ile rahat hareket edebileceğin bir kot şort tercih edebilirsin. Tabii güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğünü de yanına almayı unutma!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın