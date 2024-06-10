Evcil Hayvan Besleyenlerin Bilmesi Gereken 10 Temizlik Tüyosu
Evcil Hayvan Besleyenlerin Bilmesi Gereken 10 Temizlik Tüyosu
Evcil hayvan besleyen kişilerin ev temizliğinde dikkat etmesi gereken birçok şey vardır.
Bu içerikte onları sıralıyoruz!
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1. Evcil hayvanınızın tüylerini düzenli olarak tarayın ve yıkayın
2. Yataklarını sık sık temizleyin
3. Halı ve koltukları periyodik olarak temizleyin
4. Oyuncakları ve kapları temiz tutun
5. Kum kutularını düzenli olarak temizleyin
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