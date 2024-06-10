Yanmış Saçlarının Kendine Gelmesini Sağlayacak 10 Yol

Saçınızı kurularken sert havlu tercih etmek yerine suyu çabuk eden ve pamuk gibi olan havluları tercih edin. Saçınız için en iyi tarağı seçerek yumuşak hareketlerle tarama işlemini gerçekleştirin. Ayrıca kuru saça değil, ıslak saça tarak sürün. Böylece daha kolay tararsınız ve daha fazla yıpranmasını önlersiniz.