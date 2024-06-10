Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yanmış Saçlarının Kendine Gelmesini Sağlayacak 10 Yol

etiket Yanmış Saçlarının Kendine Gelmesini Sağlayacak 10 Yol

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 18:01

Sağlıklı, parlak saçlar herkesin dileğidir. Güzelliğinize güzellik kadar, özgüveninizi artırır ve daha mutlu hissetmenizi sağlar. Kısacası saç demek ruh halinin de iyi olması demektir! O yüzden saçlarımıza dikkat etmeliyiz ve yıpranıp bize küsmesine izin vermemeliyiz. 'Çoktan saçım yandı ne yapacağım?' diyorsanız hemen bu içeriği okuyun, sağlıklı saçlara kavuşacaksınız!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Saçınızın ihtiyacı olan nem ve yağ için krem kullanın.

Saçınızın cansız görünmesinin ve kırılmasının nedeni doğal yağlarını kaybetmesidir. O yüzden saçınızın ihtiyacı olan yağı saç kremleri ile gidermeniz gerekir. Argan, hindistan cevizi yağı gibi içerikleri olan saç kremleri saçınızı onarır. Böylece canlı ve parlak gözüken saçlara ulaşırsınız!

2. Haftada bir iki gün saç maskesi yapın.

Yüksek ısı ile şekillendirmek, rengini açmak ve boyamak saçın doğal yapısını bozar. Sağlıklı görünüm ortadan kalkarak kırık uçlu saçlarla baş başa kalırsınız. Ama korkmayın! Yoğun içerikleri ile saç maskeleri sizin ile... Size uygun olan içeriğe sahip saç maskeleri haftanın bir iki günü kullanarak sağlıklı saçlara tekrar ulaşabilirsiniz.

3. Yüksek ısıdan kaçının.

Düz saçlılar dalgalılara, dalgalı saçlar ise düz saçlılara imrenir... İster istemez saçlarımızı şekillendirmeye yöneliriz. Sadece özel günlerle sınırlı kalmayan bu şekillendirme her gün olunca sıkıntı oluşur. Hele yüksek ısı ile yapılıyorsa... Saçınızın sağlıklı olmasını istiyorsanız yanmış saçınızı daha fazla yakmamak adına ısıdan uzak durun!

4. Saçınızı düzenli olarak kuaföre gösterin.

Yetkin ve becerikli ellerden mahrum bırakmayın saçlarınızı. Yanmış saçlarınızdaki kırıkların alınması ve bakımın yapılabilmesi için sorunun tam olarak ne olduğunu anlayan bir kişinin elinin değmesi çok önemli. Ayrıca düzenli kesimler daha canlı duran saçlara kavuşursunuz.

5. Saçlarınızı güçlendirmek için protein tedavisi uygulayın.

Saçlarınızın tellerinin güçlenmesini istiyorsanız protein içeren saç ürünlerine yönlenin. Dökülme, kırılma ve yıpranmaları azaltan protein sayesinde ışıl ışıl ve güçlü saçlarınız olur. Yanmış saçlarınızın düzeldiğini ve yanmadan önceki halinden daha kuvvetli ve gür olduğunu görürsünüz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Beslenmenize dikkat edin.

Vücudumuzda her şey birbirleri ile bağlantı içerisindedir. Yediğimiz şeyler saçlarımızın nasıl olduğunu da etkilemektedir. Dengeli beslenme hem bedenen sağlıklı olmanızı hem saçlarınıza yeteri kadar vitamin gitmesini sağlar. Özellikle B vitamini ve biotin içeren besinler saçı olumlu etkilemektedir.

7. Saç derinize masaj yaparak kökleri sağlamlaştırın.

Önümüze videosu çıktığı zaman mest olduğumuz saç derisine masajlar sayesinde kan dolaşımı artar. Saç köklerine daha fazla oksijen ve besinin ulaşmasını sağlayan masaj sayesinde saçlar güçlenmeye başlar. Uzayan saçlar daha sağlıklı ve canlı bir şekilde çıkar.

8. Kimyasal içeriklere sahip ürünlerden uzak durun.

Bir saç ürünü seçerken içerisinde ne olduğuna bakmalısınız. Alerjik reaksiyon gösterip sağlınızı etkileyecek içeriklere sahip ürünleri kullanmaktan kaçının. Doğal bir yapıya sahip ürünler saçınıza daha iyi gelecektir. Kimyasal demek daha fazla yıpranma demektir. Bu yüzden tercihlerinizi doğaldan yana kullanın.

9. Saçınızı durularken soğuk suyu tercih edin.

Yanmış saçlarınızın üzerine bir de aşırıcı sıcak su ile yıkama yapılırsa pek olumlu bir etki görülmez. Soğuk su sayesinde saçlarınız daha güçlü hale gelir. Saçınızdaki nemin ortadan kaybolmasını engelleyerek saçlarınızın sağlığa kavuşmasını sağlar.

10. Kurulama ve taramayı nazikçe yapın.

Saçınızı kurularken sert havlu tercih etmek yerine suyu çabuk eden ve pamuk gibi olan havluları tercih edin. Saçınız için en iyi tarağı seçerek yumuşak hareketlerle tarama işlemini gerçekleştirin. Ayrıca kuru saça değil, ıslak saça tarak sürün. Böylece daha kolay tararsınız ve daha fazla yıpranmasını önlersiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın