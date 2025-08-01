onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Havalar Cıvıl Cıvılken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Havalar Cıvıl Cıvılken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
01.08.2025 - 23:02

Yazın sıcaklığı evimizi, ofisimizi ve sokakları kaplamışken Billboard'ın Hot 100 listesi de aynı şekilde cayır cayır! 🔥 Ağustos ayında Hot 100 listesinde neler olduğuna bi' bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alex Warren - Ordinary

Sabrina Carpenter - Manchild

Ravyn Lenae - Love Me Not

Leon Thomas - Mutt

Benson Boone - Mystical Magical

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ella Langley - weren't for the wind

HUNTR/X - Golden

Jessie Murph - Blue Strips

Gracie Abrams - That's So True

Chappell Roan - The Giver

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın