Havalar Cıvıl Cıvılken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Yazın sıcaklığı evimizi, ofisimizi ve sokakları kaplamışken Billboard'ın Hot 100 listesi de aynı şekilde cayır cayır! 🔥 Ağustos ayında Hot 100 listesinde neler olduğuna bi' bakalım.
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Alex Warren - Ordinary
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Sabrina Carpenter - Manchild
Ravyn Lenae - Love Me Not
Leon Thomas - Mutt
Benson Boone - Mystical Magical
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Ella Langley - weren't for the wind
HUNTR/X - Golden
Jessie Murph - Blue Strips
Gracie Abrams - That's So True
Chappell Roan - The Giver
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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