Hatay'ın Meşhur Lezzeti Kaytaz Böreği Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 15 dakika
Pişirme derecesi: 180 derece
Malzemeler
Hamuru için;
Kıymalı harcı için;
1 adet soğan
250 gram kıyma
Tuz
Karabiber
1 YK nar ekşisi
2 TK domates salçası
Hazırlanışı
1. Su , maya, şeker ve tuzu karıştırın. Unu azar azar ekleyip yoğurun. 30 dakika mayalandırın.
2. Soğanı ince ince kesin. Harç için gerekli malzemeleri karıştırın.
3. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp, 8-9 beze yapın. Eritilmiş tereyağı ile hamuru incecik açın.
4. Hamuru bir ucun tutup kaldırın ve yuvarlak şekilde sarın. Hazırlanan harçtan ceviz büyüklüğünde koyun. Tereyağı sürüp 180 derecede 15 dakika kontrollü pişirin.
Afiyet olsun!
Yorum Yazın