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Hatay'ın Meşhur Lezzeti Kaytaz Böreği Nasıl Yapılır?

etiket Hatay'ın Meşhur Lezzeti Kaytaz Böreği Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 19:31

'Ben bundan daha iyi bir börek yemedim!' dedirtecek tarifin detaylarına göz atmak isterseniz içeriği kaydırabilirsiniz! ✌️

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kaytaz Böreği Nasıl Yapılır?

Kaytaz Böreği Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler

Hamuru için;

  • 1,5 SB ılık su

  • 1 TK tuz

  • 1/2 TK şeker

  • 1 TK ınstant maya

  • 3-3,5 SB un

  • Hamuru açmak için eritilmiş tereyağı

Kıymalı harcı için;

  • 1 adet soğan

  • 250 gram kıyma

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1 YK nar ekşisi

  • 2 TK domates salçası

Hazırlanışı

1. Su , maya, şeker ve tuzu karıştırın. Unu azar azar ekleyip yoğurun. 30 dakika mayalandırın.

2. Soğanı ince ince kesin. Harç için gerekli malzemeleri karıştırın.

3. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp, 8-9 beze yapın. Eritilmiş tereyağı ile hamuru incecik açın. 

4. Hamuru bir ucun tutup kaldırın ve yuvarlak şekilde sarın. Hazırlanan harçtan ceviz büyüklüğünde koyun. Tereyağı sürüp 180 derecede 15 dakika kontrollü pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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