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Hastane Yemeğinden Böcek Çıktı: “Ölüsüne Alışmıştık Bu Sefer Dirisi Geldi”

Hastane Yemeğinden Böcek Çıktı: “Ölüsüne Alışmıştık Bu Sefer Dirisi Geldi”

Balıkesir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 17:53

Balıkesir’in Ayvalık Devlet Hastanesi’nde personele verilen salatının içinden canlı böcek çıktı. Doktor ve sağlık personelinin kaydettiği ve tutanak tuttuğu görüntüler sonrası başhekimliğe şikayet dilekçesi verildi.

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Ayvalık Devlet Hastanesi’nde görevli doktor ve sağlık personelleri, öğle yemeği için gittikleri yemekhanede iğrenç bir görüntüyle karşılaştı.

Ayvalık Devlet Hastanesi’nde görevli doktor ve sağlık personelleri, öğle yemeği için gittikleri yemekhanede iğrenç bir görüntüyle karşılaştı.

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre; personele yemekhanede verilen salatının içinden canlı böcek çıktı

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre; personele yemekhanede verilen salatının içinden canlı böcek çıktı

Kaynak

Canlı böceğin görüntülerini çeken ve tutanak tutan personeller, başhekimliği şikayet dilekçesi verdi.

Canlı böceğin görüntülerini çeken ve tutanak tutan personeller, başhekimliği şikayet dilekçesi verdi.

Yemekten çıkan böceğin görüntüleri 👇

Konu ile ilgili açıklama yapan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Yemek probleminde ölü böceklere alışmıştık ama canlı böcekleri salatanın içerisinde görmek çok mümkün olmamaktaydı. Ancak bu kez diri olarak yürüyen bir böceğin salatanın içerisinden çıkması gerçekten üzücüdür” ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Yemek probleminde ölü böceklere alışmıştık ama canlı böcekleri salatanın içerisinde görmek çok mümkün olmamaktaydı. Ancak bu kez diri olarak yürüyen bir böceğin salatanın içerisinden çıkması gerçekten üzücüdür” ifadelerini kullandı.
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Doğruyol, hastanelerde yemek skandalının önüne geçmek için yemekhanelerin kamulaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Doğruyol, hastanelerde yemek skandalının önüne geçmek için yemekhanelerin kamulaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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