Hastane Yemeğinden Böcek Çıktı: “Ölüsüne Alışmıştık Bu Sefer Dirisi Geldi”
Hastane Yemeğinden Böcek Çıktı: “Ölüsüne Alışmıştık Bu Sefer Dirisi Geldi”
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Ayvalık Devlet Hastanesi’nde görevli doktor ve sağlık personelleri, öğle yemeği için gittikleri yemekhanede iğrenç bir görüntüyle karşılaştı.
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Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre; personele yemekhanede verilen salatının içinden canlı böcek çıktı
Canlı böceğin görüntülerini çeken ve tutanak tutan personeller, başhekimliği şikayet dilekçesi verdi.
Yemekten çıkan böceğin görüntüleri 👇
Konu ile ilgili açıklama yapan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Yemek probleminde ölü böceklere alışmıştık ama canlı böcekleri salatanın içerisinde görmek çok mümkün olmamaktaydı. Ancak bu kez diri olarak yürüyen bir böceğin salatanın içerisinden çıkması gerçekten üzücüdür” ifadelerini kullandı.
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Doğruyol, hastanelerde yemek skandalının önüne geçmek için yemekhanelerin kamulaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.
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