İstanbul'un En Ünlü Restoranlarından Birinde Skandal Olay: Yemeğin İçinden Sigara İzmariti Çıktı
İstanbul'un En Ünlü Restoranlarından Birinde Skandal Olay: Yemeğin İçinden Sigara İzmariti Çıktı
İstanbul'un en ünlü restoranlarından birinde skandal bir olaya imza atıldı. Ünlü bir restoranda yemek yemek isteyen çift yemeklerinin içinden sigara izmariti çıktı. Konuyla ilgili tutanak tutuldu. Mekanın yetkilileri, 'Zararlı alışkanlığı olan çalışanımız yok' diyerek suçlamaları reddetti.
İşte skandal olayın detayları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'un en ünlü restoranlarından birine giden ve yemek siparişi veren çift tabakta gördüğü sigara izmaritiyle neye uğradığını şaşırdı.
Mutfaktaki yetkililer başta iddiaları reddetse de olayla ilgili tutanak tutuldu. Restorandan kendilerine dönüş olmadığını söyleyen mağdur çift tazminat davası açacaklarını söyledi.
Skandal çok ünlü bir mekanda yaşandı. Çift masaya mantarlı tavuk siparişi verdi. Yemek yerken çatala tuhaf bir cisim takıldı. Çift kısa süre sonra tabaklarında sigara izmariti buldu.
Yemeğinden sigara izmariti çıkan çift restoranın mutfağına durumu bildirdi. Mekanın yetkilileri, 'Zararlı alışkanlığı olan çalışanımız yok' diyerek suçlamaları reddetti. Olayın ardından tutanak tutuldu.
Olayın mağduru olan Eray Üner yaşadıklarını böyle anlattı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın