Antalya'daki 5 Yıldızlı Otelin Açık Büfesinden Yemek Alan Müşterinin Tabağındaki Kurt Böyle Görüntülendi
Antalya'daki 5 Yıldızlı Otelin Açık Büfesinden Yemek Alan Müşterinin Tabağındaki Kurt Böyle Görüntülendi
Her şey dahil otelin açık büfe bölümünden yiyecek alan bir müşterinin tabağındaki kurtlar böyle görüntülendi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz tatilini küçük sahil kentlerinde yapanlar kadar, Antalya'daki her şey dahil otelleri seçenler de oldukça fazla.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle çocuk sahipleri için tatili kolaylaştıcı birçok etken var.
Tabii bir de açık büfe var ki, insanların aklını en başta alan kriterlerden. Peki her şey dahil otellerin açık büfe kısmında tüketilen yiyeceklerin sağlıklı ve hijyenik olduğundan emin miyiz?
İsterseni hiç emin olmayın. Çünkü geçtiğimiz gün Antalya Side'deki 5 yıldızlı otelde tatil yapan vatandaş, tabağındaki kurtları işte böyle gösterdi 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın