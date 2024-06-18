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Her Şey Dahil Oteldeki Açık Büfeden Yemek Alıp Masada Bırakan Yerli Turistler Tartışma Yarattı

Her Şey Dahil Oteldeki Açık Büfeden Yemek Alıp Masada Bırakan Yerli Turistler Tartışma Yarattı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
18.06.2024 - 10:28

Her şey dahil otellerin açık büfe konsepti tartışmaya oldukça açık. Antalya'daki bir otelde masadan kalkan yerli turistlere ait bu görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

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9 günlük bayram tatilini kimisi yazlığında kimisi ise otel ve pansiyonlarda geçirmeye devam ediyor.

9 günlük bayram tatilini kimisi yazlığında kimisi ise otel ve pansiyonlarda geçirmeye devam ediyor.

"Her şey dahil" otel konsepti ise bazı tatilciler için hala daha çok cazip. Özellikle açık büfe yemekler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

"Her şey dahil" otel konsepti ise bazı tatilciler için hala daha çok cazip. Özellikle açık büfe yemekler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ancak Twitter'daki bir kullanıcı, yiyeceğinden fazlasını alıp masada bırakan yerli turistleri çektiği bir fotoğraf ile eleştirdi.

Ancak Twitter'daki bir kullanıcı, yiyeceğinden fazlasını alıp masada bırakan yerli turistleri çektiği bir fotoğraf ile eleştirdi.

O masa tam olarak şu 👇

O masa tam olarak şu 👇
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