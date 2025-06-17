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Hasibe Eren Kimdir, Kaç Yaşında? Hasibe Eren Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Merak Edilenler

Hasibe Eren Kimdir, Kaç Yaşında? Hasibe Eren Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.06.2025 - 15:00

Almanya doğumlu Türk oyuncu Hasibe Özlem Eren İstanbul Üniversitesi’nde Reklamcılık ve Tiyatro Eleştirmenliği eğitimi aldıktan sonra, 2010’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde ileri oyunculuk üzerine yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılında Toğay Kılıçoğlu ile evlenmişti. Çift 2007 yılında ise boşandı. İşte Hasibe Eren hakkında merak edilenler...

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Hasibe Eren Kimdir?

Hasibe Eren Kimdir?

Hasibe Eren, kariyerine “Sıdıka” ile başlayıp, “Avrupa Yakası” ile zirveye ulaşan, çok yönlü oyunculuğu ve enerjisiyle sevilen bir isimdir.  Oyunculuğunun yanı sıra tiyatro, dizi, sinema ve çocuk eğitimine uzanan üretkenliğiyle dikkat çeken, başarılı bir sanatçı olan Eren son son olarak Yalan Dünya'daki Gülistan karakteriyle seyirciden tam not almıştı.

Hasibe Eren Kaç Yaşında?

Hasibe Eren Kaç Yaşında?

2025 itibarıyla 50 yaşında olan Hasibe Eren, 6 Haziran 1975 doğumludur .

Hasibe Eren Nereli?

Doğum yeri Almanya’nın Berlin şehri olup, köken olarak Türkiye’nin Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesine uzanmaktadır.

Hasibe Eren Kariyer Başlangıcı

Hasibe Eren Kariyer Başlangıcı

1996 yılında Show TV’de yayımlanan efsanevi “Sıdıka” dizisiyle kariyerine adım atmıştır. Aynı dönemde İstanbul Şehir Tiyatroları’nda çocuk eğitim biriminde görev yapmaya başlamıştır.

Hasibe Eren Özel Hayatı

Hasibe Eren Özel Hayatı

2001 yılında reklamcı Togay Kılıçoğlu ile evlenen Eren, 4 Aralık 2007’de boşanmıştır.

Hasibe Eren Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Hasibe Eren Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Hasibe Eren'in rol aldığı yapımlardan bazıları şu şekilde:

Hasibe Eren son olarak Hakim dizisinde rol alıyor.

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Hasibe Eren Güncel Projeleri

Hasibe Eren Güncel Projeleri

Son yıllarda tekrardan ekranlarda boy gösteren Eren; 2022’den beri “Güldür Güldür Show” ekibinde Nazlı karakteriyle sahnede.

Hasibe Eren Ödülleri ve Adaylıkları

Hasibe Eren Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2007 Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Komedi Kadın Oyuncusu (Avrupa Yakası) – Kazandı 

  • Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri

  • 2007 Aday – Komedi/Müzikal Dalında En Başarılı Kadın Oyuncu (“Rumuz Goncagül”) 

  • 2010 Aday – Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu (“Usta”)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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