Hasibe Eren Kimdir, Kaç Yaşında? Hasibe Eren Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Merak Edilenler
Almanya doğumlu Türk oyuncu Hasibe Özlem Eren İstanbul Üniversitesi’nde Reklamcılık ve Tiyatro Eleştirmenliği eğitimi aldıktan sonra, 2010’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde ileri oyunculuk üzerine yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılında Toğay Kılıçoğlu ile evlenmişti. Çift 2007 yılında ise boşandı. İşte Hasibe Eren hakkında merak edilenler...
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Hasibe Eren Kimdir?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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