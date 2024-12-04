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Harry Potter Aktörü, Voldemort'u Kimin Oynamasını İstediğini İtiraf Etti

Harry Potter Aktörü, Voldemort'u Kimin Oynamasını İstediğini İtiraf Etti

Harry Potter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
04.12.2024 - 14:26

HBO uzun zamandır Harry Potter dizisinin oyuncu seçimleri üzerinde çalışıyor ama kadro henüz daha kurulamadı. Haliyle dizinin takvimi sürekli sarkıyor. Harry Potter filmlerinde Voldemort'u canlandıran İngiliz aktör Ralph Fiennes de katıldığı bir programda Voldemort'u kimin oynamasını istediğini söyledi. Fiennes programda Oscar ödüllü oyuncunun ismini verdi. İşte detaylar...

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Tüm zamanların en efsane film serilerinden biri olan Harry Potter'ın dizisinin çekileceğini çoğunuz duymuşsunuzdur. HBO diziyi çekecek ama başrolleri kimlerin oynayacağı çok büyük bir merak konusu.

Tüm zamanların en efsane film serilerinden biri olan Harry Potter'ın dizisinin çekileceğini çoğunuz duymuşsunuzdur. HBO diziyi çekecek ama başrolleri kimlerin oynayacağı çok büyük bir merak konusu.

Zira Albus Dumbledore'dan tutun da Voldemort'a kadar onları bu dizide kimin oynayacağı sosyal medyada tartışma konusu oluyor. Özellikle Harry Potter filmlerinde Voldemort'u canlandıran Ralph Fiennes'in yerini kimin alabileceği enine boyuna konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde Andy Cohen'in programına konuk olan İngiliz aktör Ralph Fiennes bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada HBO'nun yeni dizisinde Voldemort'u Cillian Murphy'nin oynamasını istediğini söyledi. Onun harika bir aktör olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Andy Cohen'in programına konuk olan İngiliz aktör Ralph Fiennes bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada HBO'nun yeni dizisinde Voldemort'u Cillian Murphy'nin oynamasını istediğini söyledi. Onun harika bir aktör olduğunu dile getirdi.

Cillian Murphy son zamanların en yıldızı parlayan oyuncularından biri. 'Peaky Blinders' dizisiyle dünyayı salladı. Oppenheimer' filmiyle de Oscar ödülü kazandı.

Cillian Murphy son zamanların en yıldızı parlayan oyuncularından biri. 'Peaky Blinders' dizisiyle dünyayı salladı. Oppenheimer' filmiyle de Oscar ödülü kazandı.

Siz onun Voldemort rolünü oynayabileceğini düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...

Siz onun Voldemort rolünü oynayabileceğini düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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