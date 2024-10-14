"Harem Kurdu" İddialarıyla Gündem Olmuştu: TikTok Mehdisi Mustafa Çabuk Tutuklandı
"Harem Kurdu" İddialarıyla Gündem Olmuştu: TikTok Mehdisi Mustafa Çabuk Tutuklandı
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, TikTok ve YouTube üzerinden kendisine cemaat kuran ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen 'TikTok Mehdisi' Mustafa Çabuk'un 15 müridiyle birlikte tutuklandığını duyurdu.
Kaynak: Halk TV- İsmail Saymaz
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YouTube ve TikTok platformlarında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mustafa Çabuk, kurduğu cemaate "Hilafeti Muhammediye" adını vermiş ve "Harem" iddialarıyla gündem olmuştu.
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Mustafa Çabuk'un 11 ay önce yaptığı bir yayında ise arkasında asker kamuflajlı üç müridi yer alırken, müritler ona "Mehdi Aleyhisselam" veya "Halifemiz" olarak sesleniyordu.
Çabuk ve beraberinde 200 kişilik grup Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köy yakınlarındaki Koç Termal ve Hilal Evleri'ni iki yıllığına kiralamıştı.
Mustafa Çabuk'un, kendisine harem kurduğu iddialarının ardından düzenlenen operasyonda sözde müritlerine gayrimenkul satışı yaptırdığı ve kredi çektirdiği öğrenildi. Gazeteci İsmail Saymaz bugün Çabuk ve 15 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Esra Erol'dan yardım isteyen Fatma Olgun da 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızının kendisini "Mehdi"' olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocaya kaçtığını söylemişti.
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Eskisinden daha güçlü geri dönüp daha popüler olmassa ben bu işi bilmiyom 😀