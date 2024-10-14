"Harem Kurdu" İddialarıyla Gündem Olmuştu: TikTok Mehdisi Mustafa Çabuk Tutuklandı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, TikTok ve YouTube üzerinden kendisine cemaat kuran ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen 'TikTok Mehdisi' Mustafa Çabuk'un 15 müridiyle birlikte tutuklandığını duyurdu.

Kaynak: Halk TV- İsmail Saymaz