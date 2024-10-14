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Lüks Araç Yüzünden Birbirine Girmişler! Gazeteci Fatih Altaylı'dan "Bakanlar Küfürleşti" İddiası!

Lüks Araç Yüzünden Birbirine Girmişler! Gazeteci Fatih Altaylı'dan "Bakanlar Küfürleşti" İddiası!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.10.2024 - 11:16

Gazeteci Fatih Altaylı, eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile yeni bakan İbrahim Yumaklı'nın Audi A8 Long makam aracı nedeniyle küfürleşmeye varan bir tartışma yaşadığını iddia etti. 

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nda, eski Bakan Vahit Kirişci'nin görev süresi sona ermesine rağmen Audi A8 Long makam aracını şahsi kullanımına geçirdiği, mevcut Bakan İbrahim Yumaklı'nın da aracı geri almak için çeşitli girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda, eski Bakan Vahit Kirişci'nin görev süresi sona ermesine rağmen Audi A8 Long makam aracını şahsi kullanımına geçirdiği, mevcut Bakan İbrahim Yumaklı'nın da aracı geri almak için çeşitli girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Konuyu bugünkü YouTube yayınında gündeme getiren Gazeteci Fatih Altaylı, işin küfürleşmeye varan bir kriz çıkardığını iddia etti.

Konuyu bugünkü YouTube yayınında gündeme getiren Gazeteci Fatih Altaylı, işin küfürleşmeye varan bir kriz çıkardığını iddia etti.

Fatih Altaylı yayında şu ifadeleri kullandı: "Eski Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım Bakanı’yken altına bunun bir tane makam arabası vermişler Audi A8 bugün bayi fiyatı 20 milyon TL."

Fatih Altaylı yayında şu ifadeleri kullandı: "Eski Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım Bakanı’yken altına bunun bir tane makam arabası vermişler Audi A8 bugün bayi fiyatı 20 milyon TL."

"Sonra Vahit Kirişçi Bey bakanlıktan alınmış. Giderken yanında Audi'sini de götürmüş. Audi A8'e yeni gelen Bakan demiş ki; Audi nerede neyse aramışlar taramışlar bakanda duruyor. Bir şekilde bakanın oradan bak servise götüreceğiz diye kaçırmışlar arabayı bakanlığın altına park etmişler. Garajına gizlemişler."

"Sonra Vahit Kirişçi Bey bakanlıktan alınmış. Giderken yanında Audi'sini de götürmüş. Audi A8'e yeni gelen Bakan demiş ki; Audi nerede neyse aramışlar taramışlar bakanda duruyor. Bir şekilde bakanın oradan bak servise götüreceğiz diye kaçırmışlar arabayı bakanlığın altına park etmişler. Garajına gizlemişler."

"Bu sefer eski bakanın korumaları arıyorlar. Nerede o araba falan filan diye bulamıyorlar. Ardından Vahit Kirişçi yeni bakanı arıyor küfür kıyamet arabamı ne yaptınız diye."

"Bu sefer eski bakanın korumaları arıyorlar. Nerede o araba falan filan diye bulamıyorlar. Ardından Vahit Kirişçi yeni bakanı arıyor küfür kıyamet arabamı ne yaptınız diye."

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