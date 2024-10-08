Hangisinin APEC Ülkesi Olmadığını Bulabilecek misin?

Dünya ekonomisinin önemli bir parçası olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), küresel ticaretin gelişimine ve iş birliğine büyük katkı sağlıyor. 21 üye ülkeyle birlikte, Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeler arasındaki ticari, ekonomik ve politik ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan bu organizasyon, uluslararası platformlarda dikkat çekiyor. Ancak, her ülke bu grubun bir parçası değil! Peki, hangi ülkenin APEC üyesi olmadığını ayırt edebilecek misin?

Hem bilgini test edecek hem de APEC ülkeleri hakkında ilginç detaylar öğrenmeni sağlayacak bu eğlenceli teste hazır mısın? Haydi, başlayalım!