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Hangisinin APEC Ülkesi Olmadığını Bulabilecek misin?

etiket Hangisinin APEC Ülkesi Olmadığını Bulabilecek misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 17:01

Dünya ekonomisinin önemli bir parçası olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), küresel ticaretin gelişimine ve iş birliğine büyük katkı sağlıyor. 21 üye ülkeyle birlikte, Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeler arasındaki ticari, ekonomik ve politik ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan bu organizasyon, uluslararası platformlarda dikkat çekiyor. Ancak, her ülke bu grubun bir parçası değil! Peki, hangi ülkenin APEC üyesi olmadığını ayırt edebilecek misin? 

Hem bilgini test edecek hem de APEC ülkeleri hakkında ilginç detaylar öğrenmeni sağlayacak bu eğlenceli teste hazır mısın? Haydi, başlayalım!

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1. Aşağıdaki ülkelerden hangisi APEC'e üye olan ülkelerden birisi değildir?

Tekrar denemelisin!

Avustralya, APEC’in kurucu üyelerinden biri olan Avustralya, Pasifik bölgesindeki ticari iş birliklerinin öncülerinden. Sahip olduğu geniş doğal kaynaklarla tanınır.

Sakın yolundan dönme!

Japonya, yüksek teknoloji ve otomotiv endüstrisiyle dünyanın dev ekonomilerinden biri. APEC’te ekonomik iş birliği ve dijital inovasyonun öncülerinden.

İyi bir denemeydi ama hayır.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ABD, APEC üyeleri arasında ticari bağlarını güçlendirmeye odaklanıyor.

Asya-Pasifik ülkeleri arasına giremez mi sandın?

Kanada, APEC’in Kuzey Amerika’daki güçlü üyelerinden. Doğal kaynakları, tarım ve teknoloji sektörüyle bilinir.

Bu azmini kaybetme aç gözlerini!

Dünya ticaretinin merkezlerinden biri olan Çin, APEC’teki en güçlü oyunculardan. Hem üretim hem de ihracatta lider.

Haydi tekrar deneyelim.

Yüksek teknoloji ve pop kültür ihracatıyla ünlü olan Güney Kore, APEC toplantılarında dijital ekonomi ve inovasyonu destekliyor.

Hmm tekrar mı denesek?

Güneydoğu Asya’nın hızla büyüyen ekonomilerinden biri olan Malezya, APEC’in aktif üyelerinden. Özellikle elektronik ve enerji sektöründe güçlü.

Ve işte başardın! Başaracağını biliyordum...

Kırgızistan APEC ülkeleri arasında yer almamaktadır.

Başka bir şık daha denemeye ne dersin?

Latin Amerika'daki en büyük ekonomilerden biri olan Meksika, APEC'te enerji ve tarım ürünleri ihracatında önemli bir rol oynuyor.

Ciddi olamazsın! Tekrar...

Doğal gaz ve petrol ihracatında dünya liderlerinden biri olan Rusya, APEC'te enerji iş birliği ve altyapı geliştirme konularına odaklanıyor.

Biraz daha kuzeye git ve tekrar dene!

Turizmiyle ünlü Tayland, APEC'te tarım, gıda ve elektronik sektörleriyle dikkat çekiyor. Güneydoğu Asya'nın kilit ülkelerinden biri.

Neredeyse olacaktı! Vazgeçme.

Dünyanın en önemli finans ve ticaret merkezlerinden biri olan Singapur, APEC’te ticaretin serbestleştirilmesi ve inovasyonda lider.

Sabaha kadar buradayız galiba?

Hızla gelişen teknoloji ve hizmet sektörüyle dikkat çeken Filipinler, APEC toplantılarında ekonomik kalkınma projeleriyle öne çıkıyor.

Kendine bir şans daha ver!

Güneydoğu Asya'nın hızla büyüyen ekonomilerinden biri olan Vietnam, APEC içinde tekstil ve tarım ihracatında güçleniyor.

Başardığında izliyor olacağım...

Güney Amerika'nın Pasifik kıyısındaki küçük bir ülke olan Şili, APEC’te madencilik ve tarım ürünleri ihracatında önemli bir aktör.

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