Hangisi Nobel Barış Ödülü Kazanmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu ve Cevabı!

Hangisi Nobel Barış Ödülü Kazanmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu ve Cevabı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.12.2025 - 23:00

ATV ekranlarının en sevilen programlarından olan 'Kim Milyoner Olmak İster?' 7 Aralık Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranlarda. Bu kez yarışmacıya 200 bin TL değerinde 'Hangisi Nobel Barış Ödülü Kazanmamıştır?' sorusu yöneltildi.

Hangisi Nobel Barış Ödülü Kazanmamıştır?

Hangisi Nobel Barış Ödülü Kazanmamıştır?

A: Barack Obama

B: Nelson Mandela

C: Yaser Arafat

D: Mahatma Gandi

Doğru Cevap: D, yani Mahatma Gandi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
