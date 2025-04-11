Hangi Ünlü Şarkıcının Açık Hava Konserine Gitmelisin?
Açık hava konserleri, yazın tadını çıkarırken müzikle ruhumuzu beslemenin en keyifli yollarından biri! Peki, hangi ünlü şarkıcının konserine gitmeli, kimle birlikte coşmalı, kiminle eğlenmelisin?
Hazırsan, başlıyoruz!
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1. İlk olarak favori müzik türünü öğrenmekle başlayalım!
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2. Bir müzik dinlerken hangisi seni daha fazla etkiliyor?
3. Eğer bir enstrüman çalsaydın bu hangisi olurdu?
4. Peki ya hangi ünlü müzik festivaline katılmak isterdin?
5. Karakterini tek bir kelime ile tamamlayacak olsan bu hangisi olurdu?
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6. Bir film müziği senin hayatının müziği olsa hangi filmin müziğini seçerdin?
7. Favori sanatçının konserine gidecek olsan hangi mevsimde gitmeyi tercih edersin?
8. Son olarak, bir şarkı yazabilseydin bu hangi konuda olurdu?
Haluk Levent!
Tarkan!
Gülşen!
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