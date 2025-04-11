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Hangi Ünlü Şarkıcının Açık Hava Konserine Gitmelisin?

etiket Hangi Ünlü Şarkıcının Açık Hava Konserine Gitmelisin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 18:31

Açık hava konserleri, yazın tadını çıkarırken müzikle ruhumuzu beslemenin en keyifli yollarından biri! Peki, hangi ünlü şarkıcının konserine gitmeli, kimle birlikte coşmalı, kiminle eğlenmelisin? 

Hazırsan, başlıyoruz!

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1. İlk olarak favori müzik türünü öğrenmekle başlayalım!

2. Bir müzik dinlerken hangisi seni daha fazla etkiliyor?

3. Eğer bir enstrüman çalsaydın bu hangisi olurdu?

4. Peki ya hangi ünlü müzik festivaline katılmak isterdin?

5. Karakterini tek bir kelime ile tamamlayacak olsan bu hangisi olurdu?

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6. Bir film müziği senin hayatının müziği olsa hangi filmin müziğini seçerdin?

7. Favori sanatçının konserine gidecek olsan hangi mevsimde gitmeyi tercih edersin?

8. Son olarak, bir şarkı yazabilseydin bu hangi konuda olurdu?

Haluk Levent!

Senin açık hava konserine gitmen gereken kişi Haluk Levent'ten başkası olamaz! Sen bize öyle bir hava verdin ki, sanki daha önce onun konserinde bulunmadığın için inanılmaz bir pişmanlık yaşayacak, bunu yıllardır nasıl kaçırırım diye vah vah'lanacaksın... Merak etme, geç olsa da bu tadı alacaksın!

Tarkan!

Tarkan... Hepimizin konserine gitme hayali kurduğu ama birçoğumuzun bunu başaramadığı o kişi! Eğer sen de bunlardan biriysen bu yaz bir çılgınlık yapıp konser biletlerini hemen araştırmaya ne dersin? Evet dediğini duyar gibiyiz...

Gülşen!

Gülşen!

Sahnesiyle büyüleyen, kıyafetleriyle etkileyen Gülşen... Sen Gülşen'in açık hava konserinde o kadar eğleneceksin ki tüm arkadaşlarına bile bu anları ballandıra ballandıra anlatacaksın. Meğer senin yıllardır yapman gereken şey Gülşen konserine gitmekmiş... Bunu bu yaz başaracaksın!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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