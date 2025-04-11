Hangi Ünlü Şarkıcının Açık Hava Konserine Gitmelisin?

Senin açık hava konserine gitmen gereken kişi Haluk Levent'ten başkası olamaz! Sen bize öyle bir hava verdin ki, sanki daha önce onun konserinde bulunmadığın için inanılmaz bir pişmanlık yaşayacak, bunu yıllardır nasıl kaçırırım diye vah vah'lanacaksın... Merak etme, geç olsa da bu tadı alacaksın!