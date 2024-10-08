Hangi Tatil Şarkısı Sana Yazılmış?
Hangi Tatil Şarkısı Sana Yazılmış?
Tatiller asla şarkısız geçmez! Yolda, sahilde, gece uyumadan önce ve özellikle güne başlarken elbette güzel şarkılar dinlemek gerek. Ama öyle bir şarkı var ki sana yazılmış gibi. O şarkının hangisi olduğunu bu testin sonunda sana söyleyeceğiz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk sorumuzla başlayalım! "Tatil" denince aklına bunlardan hangisi geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ortalama bir tatil, sence kaç gün olmalı?
En son gittiğin tatilde unutamadığın bir an oldu mu?
Kullandığın müzik dinleme platformunda tatil için bir çalma listesi hazırladın mı?
Fazlası zarar ama güneşlenme rekorun kaç dakika/saat?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın