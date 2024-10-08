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Hangi Tatil Şarkısı Sana Yazılmış?

etiket Hangi Tatil Şarkısı Sana Yazılmış?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 18:01

Tatiller asla şarkısız geçmez! Yolda, sahilde, gece uyumadan önce ve özellikle güne başlarken elbette güzel şarkılar dinlemek gerek. Ama öyle bir şarkı var ki sana yazılmış gibi. O şarkının hangisi olduğunu bu testin sonunda sana söyleyeceğiz!

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İlk sorumuzla başlayalım! "Tatil" denince aklına bunlardan hangisi geliyor?

Ortalama bir tatil, sence kaç gün olmalı?

Ortalama bir tatil, sence kaç gün olmalı?

En son gittiğin tatilde unutamadığın bir an oldu mu?

Kullandığın müzik dinleme platformunda tatil için bir çalma listesi hazırladın mı?

Fazlası zarar ama güneşlenme rekorun kaç dakika/saat?

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Dürüst ol: Son yaptığın tatili bir daha yaşamak ister miydin?

Az kaldı! Bir gün batımı manzarası seçer misin?

Son sorudayız! Tatil anılarına dönüp baktığında neler hissediyorsun?

Sertab Erener - Kumsalda!

Sezen Aksu - Yaz!

MFÖ - Bodrum!

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