Hangi Tatil Şarkısı Sana Yazılmış?

Tatiller asla şarkısız geçmez! Yolda, sahilde, gece uyumadan önce ve özellikle güne başlarken elbette güzel şarkılar dinlemek gerek. Ama öyle bir şarkı var ki sana yazılmış gibi. O şarkının hangisi olduğunu bu testin sonunda sana söyleyeceğiz!