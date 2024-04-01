Hangi Lekeye Karşı Hangi Yöntemin Etkili Olduğunu Bulabilecek misin?
Hangi Lekeye Karşı Hangi Yöntemin Etkili Olduğunu Bulabilecek misin?
Hangi lekeye karşı hangi yöntemin etkili olduğunu doğru bulabilecek misin?
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1. Diyelim ki keyifle kahve içerken en sevdiğin beyaz tişörtüne kahve döktün. Bu lekeyi ne çıkarır?
2. Yaz denince akla gelenlerden biri de sivri sinekler... Sivri sinek ısırdı ve kaşırken kanattın diyelim. Bu lekeyi hangi madde çıkarır?
3. Peki ya çikolata lekesini çıkaracak en etkili madde hangisi?
4. Korkulu rüya... Peki ya yağ lekesi nasıl çıkar?
5. Meyve suyu lekesiyle nasıl savaşırsın peki?
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6. Mum lekesini nasıl çıkarabilirsin sence?
7. Her gün kullandığımız deodorantların lekeleri... Deodorant lekesi nasıl çıkarılabilir?
8. Fondöten lekesiyle savaşmanın en etkili yolu nedir peki?
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