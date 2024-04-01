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Hangi Lekeye Karşı Hangi Yöntemin Etkili Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Hangi Lekeye Karşı Hangi Yöntemin Etkili Olduğunu Bulabilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 13:16

Hangi lekeye karşı hangi yöntemin etkili olduğunu doğru bulabilecek misin?

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1. Diyelim ki keyifle kahve içerken en sevdiğin beyaz tişörtüne kahve döktün. Bu lekeyi ne çıkarır?

1. Diyelim ki keyifle kahve içerken en sevdiğin beyaz tişörtüne kahve döktün. Bu lekeyi ne çıkarır?

2. Yaz denince akla gelenlerden biri de sivri sinekler... Sivri sinek ısırdı ve kaşırken kanattın diyelim. Bu lekeyi hangi madde çıkarır?

2. Yaz denince akla gelenlerden biri de sivri sinekler... Sivri sinek ısırdı ve kaşırken kanattın diyelim. Bu lekeyi hangi madde çıkarır?

3. Peki ya çikolata lekesini çıkaracak en etkili madde hangisi?

3. Peki ya çikolata lekesini çıkaracak en etkili madde hangisi?

4. Korkulu rüya... Peki ya yağ lekesi nasıl çıkar?

4. Korkulu rüya... Peki ya yağ lekesi nasıl çıkar?

5. Meyve suyu lekesiyle nasıl savaşırsın peki?

5. Meyve suyu lekesiyle nasıl savaşırsın peki?
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6. Mum lekesini nasıl çıkarabilirsin sence?

6. Mum lekesini nasıl çıkarabilirsin sence?

7. Her gün kullandığımız deodorantların lekeleri... Deodorant lekesi nasıl çıkarılabilir?

7. Her gün kullandığımız deodorantların lekeleri... Deodorant lekesi nasıl çıkarılabilir?

8. Fondöten lekesiyle savaşmanın en etkili yolu nedir peki?

8. Fondöten lekesiyle savaşmanın en etkili yolu nedir peki?
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