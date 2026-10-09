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Hangi Kalben Şarkısı Sana Yazılmış?

etiket Hangi Kalben Şarkısı Sana Yazılmış?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
09.10.2026 - 14:01
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Kalben'in bazı şarkılarını dinlerken “Bu resmen beni anlatıyor!” dediğin olmuştur. Peki senin ruh halin bir Kalben şarkısı olsaydı hangisi olurdu? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

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1. Uzun ilişkin bittiğinde ne yaparsın?

2. Hafta sonun genelde nasıl geçer?

3. Peki, aşık olunca nasıl olursun?

4. Aşkı tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?

5. Arkadaşların seni nasıl anlatır?

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6. Gece uyku tutmadı diyelim, ne yaparsın?

7. Konserlerde genelde hangi karakter sen olursun?

Senin parçan Yara!

Kalben'in yara şarkısı tam olarak seni anlatıyor. Çünkü sen, duygularını fazla derin yaşayan, yaşadığı şeyleri kolay kolay üzerinden atamayan ama sonunda yine kendi yolunu bulan birisin. Her şeyi unutmuş gibi davranmasan da hayatına devam etmeyi biliyorsun. Gece yarısı uzun uzun düşüncelere dalman da bu yüzden! O halde Kalben'i canlı dinleme fırsatını kaçırma! 17 Ekim'de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde Kalben, Yüksek Sadakat ve Touché aynı sahnede!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

Senin parçan Sadece!

Senin gereksiz dramalardan uzak, kendi alanını seven ve hayatı daha da yorucu hale getirmeyen bir tarafın var. Seviyorsan seviyorsun, özlüyorsan özlüyorsun ama kimsenin peşinden koşmaya da niyetin yok! Özgür bir ruhun var, biraz romantik de sayılırsın ve çoğunlukla kendi halinde birisin. Bu enerjiyi 17 Ekim'de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde Kalben, Yüksek Sadakat ve Touché ile paylaşmaya ne dersin?

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

Senin parçan Doya Doya!

Sen, güzel şeyleri fazla hesaplamadan yaşamayı, eğlenmeyi ve anın tadını çıkarmayı seviyorsun. Bir yere gittiğinde gerçekten eğleniyor, sevdiğinde gerçekten seviyor ve “İyi ki yapmışım!” diyebileceğin anların peşinden gidiyorsun. Hayat kısa, doya doya yaşamak gerektiğini biliyorsun. O zaman 17 Ekim'de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde Kalben, Yüksek Sadakat ve Touché'yi dinlemek tam sana göre!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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