Hangi Kalben Şarkısı Sana Yazılmış?

Senin gereksiz dramalardan uzak, kendi alanını seven ve hayatı daha da yorucu hale getirmeyen bir tarafın var. Seviyorsan seviyorsun, özlüyorsan özlüyorsun ama kimsenin peşinden koşmaya da niyetin yok! Özgür bir ruhun var, biraz romantik de sayılırsın ve çoğunlukla kendi halinde birisin. Bu enerjiyi 17 Ekim'de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde Kalben, Yüksek Sadakat ve Touché ile paylaşmaya ne dersin?

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