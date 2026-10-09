Hangi Kalben Şarkısı Sana Yazılmış?
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Kalben'in bazı şarkılarını dinlerken “Bu resmen beni anlatıyor!” dediğin olmuştur. Peki senin ruh halin bir Kalben şarkısı olsaydı hangisi olurdu? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇
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1. Uzun ilişkin bittiğinde ne yaparsın?
2. Hafta sonun genelde nasıl geçer?
3. Peki, aşık olunca nasıl olursun?
4. Aşkı tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?
5. Arkadaşların seni nasıl anlatır?
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6. Gece uyku tutmadı diyelim, ne yaparsın?
7. Konserlerde genelde hangi karakter sen olursun?
Senin parçan Yara!
Senin parçan Sadece!
Senin parçan Doya Doya!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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