Hangi Harry Potter Karakterisin?
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Hogwarts mektubunu hâlâ bekliyor olabilirsin. Belki mektubun gelmeyecek ama hangi karakterin özelliklerini taşıdığını beraber bulabiliriz. Sorularımıza cevap ver hangi Harry Potter karakterisin birlikte bulalım!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Arkadaşın zor bir durumun içinde kalmış, ne yaparsın?
4. Haksızlığa uğradığında tepki verir misin?
5. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl olursun?
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6. Arkadaş ortamında rolün hangisi?
7. İstediğin şeye ulaşmak istiyorsun ama karşına engeller çıkıyor...
8. Arkadaşına anlattığın bir sırrı başkasından duyarsan...
9. Seni insanlar nasıl tanımlar?
Sen Harry Potter'sın!
Sen Hermione Granger'sin!
Sen Ron Weasley'sin!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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