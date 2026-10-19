Hangi Harry Potter Karakterisin?

Sen çok cesur birisin. Sevdiklerin söz konusu olduğunda yapamayacağın şey yok. Doğru olduğuna inandığın bir şey varsa peşinden gidiyorsun. O yoldan seni kimse çeviremiyor. Bazen düşünmeden hareket ettiğin olabiliyor. Ama doğru bildiğin şey için her şeyi göze alıyorsun. Sadakat ve güven duygusuna çok önem veriyorsun, çünkü dostların ve sevdiklerin senin için dünyada her şeyden önemli.

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