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Hangi Harry Potter Karakterisin?

etiket Hangi Harry Potter Karakterisin?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
19.10.2026 - 14:01
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Hogwarts mektubunu hâlâ bekliyor olabilirsin. Belki mektubun gelmeyecek ama hangi karakterin özelliklerini taşıdığını beraber bulabiliriz. Sorularımıza cevap ver hangi Harry Potter karakterisin birlikte bulalım!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Arkadaşın zor bir durumun içinde kalmış, ne yaparsın?

4. Haksızlığa uğradığında tepki verir misin?

5. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl olursun?

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6. Arkadaş ortamında rolün hangisi?

7. İstediğin şeye ulaşmak istiyorsun ama karşına engeller çıkıyor...

8. Arkadaşına anlattığın bir sırrı başkasından duyarsan...

9. Seni insanlar nasıl tanımlar?

Sen Harry Potter'sın!

Sen çok cesur birisin. Sevdiklerin söz konusu olduğunda yapamayacağın şey yok. Doğru olduğuna inandığın bir şey varsa peşinden gidiyorsun. O yoldan seni kimse çeviremiyor. Bazen düşünmeden hareket ettiğin olabiliyor. Ama doğru bildiğin şey için her şeyi göze alıyorsun. Sadakat ve güven duygusuna çok önem veriyorsun, çünkü dostların ve sevdiklerin senin için dünyada her şeyden önemli. 

Senin gibi Harry Potter hayranı biri bu etkinliği kaçırmamalı! Harry Potter ve Ateş Kadehi In Concert etkinliğinde filmin büyüsünü canlı orkestra ile birlikte yaşayacaksın. Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Sen Hermione Granger'sin!

Sen çok meraklı birisin. Her şeyi merak ediyorsun ve öğrenmek istiyorsun. Araştırmacı bir kişiliğin var. Bir sorunla karşılaştığında çözümü bulmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Yaşadığın sorunlarda çevrenin fikrini dinliyorsun ama her zaman kendi kararını kendin veriyorsun. Çok çalışkan bir yapın var, başarılı olmak için çok emek veriyorsun.

Senin gibi Harry Potter hayranı biri bu etkinliği kaçırmamalı! Harry Potter ve Ateş Kadehi In Concert etkinliğinde filmin büyüsünü canlı orkestra ile birlikte yaşayacaksın. Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Sen Ron Weasley'sin!

Sen çok dost canlısı birisin. Sevdiğin insanlarla birlikte vakit geçirmek, onların yanında olmak ve onlara destek olmak senin için çok önemli. Bazen kendine güvensiz görünsen de aslında içinde çok cesur biri yatıyor. Hayatında sana değer veren ve güvendiğin insanların olması hayatını daha yaşanılır kılıyor. O yüzden dostlarınla vakit geçirmek ve onların yanında olmak için elinden geleni yapıyorsun.

Senin gibi Harry Potter hayranı biri bu etkinliği kaçırmamalı! Harry Potter ve Ateş Kadehi In Concert etkinliğinde filmin büyüsünü canlı orkestra ile birlikte yaşayacaksın. Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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