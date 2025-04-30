onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hangi Film Müziği Senin Hayatının Soundtrack’i Olmalı?

etiket Hangi Film Müziği Senin Hayatının Soundtrack’i Olmalı?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.04.2025 - 20:46

Film gibi hayatınız olmasa bile, izlediğiniz filmleri bazen kendi hayatınızla özdeşleştirmişsinizdir. Peki gerçekten bu filmler hayatınızı anlatıyor olsaydı? Bakalım hangi unutulmaz film müziği senin hayatını yansıtıyor? 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. En çok hangi zamanlarda müzik dinlersin?

2. Peki sabahları uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?

3. Şu sıralar ruh halin nasıl?

4. Söyle bakalım en sevdiğin film türü hangisi?

5. Şimdi de müzik dünyasının unutulmazlarından olan bir şarkıcı seç bakalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. En sevdiğin müzik türü hangisi?

7. Peki hangi filmin başrolü olmak isterdin?

8. Son olarak, arkadaş ortamında nasıl birisin?

Titanik

Interstellar

The Godfather

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın