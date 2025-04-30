Hangi Film Müziği Senin Hayatının Soundtrack’i Olmalı?
Film gibi hayatınız olmasa bile, izlediğiniz filmleri bazen kendi hayatınızla özdeşleştirmişsinizdir. Peki gerçekten bu filmler hayatınızı anlatıyor olsaydı? Bakalım hangi unutulmaz film müziği senin hayatını yansıtıyor? 👇
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1. En çok hangi zamanlarda müzik dinlersin?
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2. Peki sabahları uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?
3. Şu sıralar ruh halin nasıl?
4. Söyle bakalım en sevdiğin film türü hangisi?
5. Şimdi de müzik dünyasının unutulmazlarından olan bir şarkıcı seç bakalım. 👇
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6. En sevdiğin müzik türü hangisi?
7. Peki hangi filmin başrolü olmak isterdin?
8. Son olarak, arkadaş ortamında nasıl birisin?
Titanik
Interstellar
The Godfather
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