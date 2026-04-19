Hangi Ekonomi Teorisi Seni Anlatıyor?

Meryem Hazal Çamurcu
19.04.2026 - 17:01

Ekonomide birçok farklı teori var. Hepsinin ekonomiyi anlayış ve analiz edişi farklı elbette. Peki senin düşüncen hangi ekonomi teorisine daha yakın?

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Arkadaşlarınla buluşacaksınız ama bir türlü mekan seçilmiyor. Ne olacak?

4. Senin için para ne demek?

5. Birine rahatça güvenebiliyor musun?

6. Bir plan yaptığında bozduğun oluyor mu?

7. Karşına çok güzel bir fırsat çıktı, hemen üstüne atlar mısın?

8. İnsanlar seni daha çok nasıl tanımlar?

9. Stresli anlarda tepkin nasıl oluyor genelde?

10. Bir şey satın alırken seni ne etkiliyor?

Seni anlatan Keynesyen teori!

Senin hayatın kontrolle geçiyor. Hayatının her alanında kontrol var. O yüzden ekonomide seni anlatan teori Keynesyen model. Keynesyen teoride ekonomi kendi başına bırakılmaz, çünkü kontrolsüz olduğunda sonuçların iyi olmayacağı düşünülür. Sen de böylesin işte! Hayatını akışına bırakmıyorsun ve gerektiğinde mutlaka müdahale ediyorsun. Arkadaşları bir araya getiren, organizasyonları yapan hep sen oluyorsun zaten. Hem sosyal hayatında hem kişisel hayatında her şeyin kontrolü hep sende!

Seni anlatan klasik teori!

Seni tanıyan herkes soğukkanlı olduğunu biliyor. Sen ne olursa olsun hep akılla ve sakince hareket ediyorsun. Paniğe senin hayatında hiç yer yok. Aynı ekonomideki klasik teori gibi sen düzen kurulduğunda her şeyin yolunda gideceğine inanıyorsun. Klasik teoride sistem kendi kendine işler, müdahaleye gerek yoktur. Sen de hayatına böyle bir düzen kurup kenara çekilip izliyorsun. Plansız hareket etmiyorsun, bir kere plan kurdun mu zaten gerisi kendiliğinden geliyor!

Seni anlatan davranışsal ekonomi teorisi!

Seni anlatacak tek kelime varsa o da; hisler. Yani senin için akıl hiçbir zaman birinci sırada gelmiyor. Önceliği her zaman duygularına veriyorsun, aklın ikinci planda kalıyor. Karar vereceğin zaman önce hislerin konuşuyor. Bazen çok doğru karar versen de bazen kararların çok yanlış oluyor tabii. Davranışsal ekonomi o yüzden senin teorin zaten. Empati duygun yüksek ve insanlarla çok iyi anlaşıyorsun. Hislerin bazen doğru sonuca ulaştırsa da her zaman bu mümkün olmuyor maalesef!

Seni anlatan monetarist ekonomi teorisi!

Sen risk almayı hiç sevmeyen birisin. İmkanın olsa sıfır riskli bir hayat istiyorsun. Risk almayı sevmemenin nedeni asıl olarak kontrol takıntın. Her şeyin düzenli olmasını istiyorsun. En ufak bir düzensizlik bile senin keyfini kaçırmaya yetiyor. Özel hayatında da harcamalarında da ölçülü olmayı seviyorsun. Bu yüzden herkesin güvendiği birisin aslında. Bazen kontrolü fazla kaçırıyorsun ama. Hayatında neredeyse hiç spontane bir şey yok. Garantici bu tavrın seni monetarist teoriye yaklaştırıyor zaten!

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
