Hande Erçel Milano Şovu Yaptı, Danla Bilic Aşka Geldi: 13 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hande Erçel Milano Şovu Yaptı, Danla Bilic Aşka Geldi: 13 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Milano'daki Pomellato gecesine katılan Hande Erçel, güzelliğiyle nefes kesti.
Yüzü olduğu markanın gecesine katılan Pınar Deniz, ışıl ışıldı.
Şeyma Subaşı yine okuduğu kitaptan çıkardığı sonuçları takipçileriyle paylaştı.
Midesine düşkün Özge Özpirinçci, kızı Mercan'ın da kendisinden bir farkı olmadığını kanıtladı.
Danla Bilic ve Rachel Araz aşka geldi.
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Berfu Yenenler'in minikleri okula kaşif kostümüyle gitti.
9 aylık hamileliği deviren Yasemin Tatlıses, sushi'ye sardı.
Merve Dizdar, dünya tatlısı patili çocuğunu paylaştı.
Gamze Erçel, güzel kızı Mavi'yle dondurma date'ine çıktı.
Demet Akalın, bayramdan önce yanmaya karar verdi.
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Pelin Akil, uğruna çok uğraştığı vücudunu paylaştı, "alışın bu pozlara" dedi.
Başak Dizer kaçamağını İstanbul'da yapmaya karar verdi.
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