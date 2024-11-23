Hande Erçel'le Barış Arduç'un Merakla Beklenen Dizisine Bir Yeni Oyuncu Daha Katıldı!
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Hande Erçel'le Barış Arduç'un Merakla Beklenen Dizisine Bir Yeni Oyuncu Daha Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Barış Arduç ile Hande Erçel'i ikinci defa buluşturan 'Reminder' dizisinin hazırlıkları sürüyor. Dizi, Güneş ile Deniz karakterlerinin tutkulu aşk hikayesini konu alıyor. Disney Plus'ta yayınlanacak dizinin oyuncu kadrosuna Feyyaz Şerifoğlu'nun dahil olduğu daha önce açıklanmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye bir yeni isim daha dahil oldu. İşte detaylar...
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Disney Plus'ın 'Reminder' dizisi için hazırlıklar hızla sürüyor. Hatırlarsanız Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolde bir araya gelmesi fanları epey bir heyecanlandırmıştı. Zira ikili 'Rüzgara Bırak' filminden sonra ikinci defa bir araya geliyor.
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Hande Erçel dizide motor tutkunu bir sosyal medya fenomeni olan 'Güneş'i canlandırırken Barış Arduç 'Deniz' adlı bir mimarı canlandırıyor. Dizi iki sevgilinin ayrıldıktan sonra tekrar bir araya gelmesini konu alıyor.
Dizinin oyuncu kadrosuna Camdaki Kız ve Bir Sevdadır dizilerinin başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu’nun 'Boran' karakteriyle katıldığı daha önce duyurulmuştu.
Şimdi de kadrodan yeni bir haber daha var! Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Reminder' dizisinin oyuncu kadrosuna Alper Saldıran da dahil oldu. Melekler Korusun dizisiyle büyük bir üne kavuşan ünlü oyuncu bu dizide 'Hakan' karakterine hayat verecek.
Siz 'Reminder' dizisinin oyuncu kadrosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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Hande ve Barış tüm dünyada geniş bir fan kitlesine sahip global dijital platformlarda onları izlemeyi bekliyorlar. Kadrosu da çok güzel.