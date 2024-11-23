Hande Erçel'le Barış Arduç'un Merakla Beklenen Dizisine Bir Yeni Oyuncu Daha Katıldı!

Barış Arduç ile Hande Erçel'i ikinci defa buluşturan 'Reminder' dizisinin hazırlıkları sürüyor. Dizi, Güneş ile Deniz karakterlerinin tutkulu aşk hikayesini konu alıyor. Disney Plus'ta yayınlanacak dizinin oyuncu kadrosuna Feyyaz Şerifoğlu'nun dahil olduğu daha önce açıklanmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye bir yeni isim daha dahil oldu. İşte detaylar...